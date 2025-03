Santo Stefano al Mare, ultimati i lavori del cortile della scuola elementare Ester Siccardi (Foto)

Sono terminati i lavori all’immobile che ospita la scuola elementare comunale Ester Siccardi, situato sul Lungomare C. Colombo 82 e 84 a Santo Stefano al Mare, grazie ai quali è stata realizzata una nuova pavimentazione dell’area giochi all’aperto, dove è stato posato un prato sintetico, che ha sostituito la vetusta moquette preesistente. L’intervento è stato realizzato dalla ditta Benza Srl di Sanremo, per un costo complessivo di poco inferiore a quindicimila euro.

“Questo intervento si va ad aggiungere a quello effettuato in autunno, grazie ai quali avevamo risanato le pareti perimetrali. Un intervento fondamentale per garantire la salubrità dell’edificio, per il quale l’amministrazione comunale aveva investito 20 mila euro” – afferma l’assessore Donato Piccirilli.

“La nuova pavimentazione dell’area giochi, ha consentito di recuperare la piena funzionalità di un’area dedicata al gioco ed allo svago dei bambini, ed ha ripristinato le condizioni di salubrità e sicurezza" - prosegue Piccirilli - "Ringrazio l’architetto Mariano Zampino, che ha seguito la pratica dal punto di vista tecnico. Prosegue l’impegno della nostra amministrazione nelle manutenzioni per migliorare le infrastrutture del nostro paese, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e vivibilità per tutti".