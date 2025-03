Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 4 a domenica 9 marzo 2025 in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 4 MARZO



SANREMO

10.00-18.00. Master Expo 2025: fiera con le eccellenze della ristorazione e hotellerie con le ultime innovazioni, le tendenze più recenti e le soluzioni più avanzate per il mondo dell'ospitalità. Palafiori di corso Garibaldi, fino al 5 marzo (più info)



11.30. In occasione della Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, il Club per l’UNESCO di Sanremo organizza un evento con la partecipazione della dottoressa Chiara Ferrari che relazionerà sul tema ‘Studiare l’Universo: opportunità e sfide della ricerca astrofisica attuale. Aula magna del Liceo Cassini a Villa Magnolie, incontro aperto anche al pubblico



21.00. Spettacolo teatrale dal titolo ‘L’Ebreo’ di Gianni Clementi con Nancy Brilli, Fabio Bussolotti, Claudio Mazzenga. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti questo link)

TAGGIA ARMA



14.00. 65° Carnevale dei Ragazzi nei giardini di Villa Boselli, pomeriggio all'insegna della magia con allestimenti curati dall'Associazione Terrà di Confine che trasporteranno grandi e piccini nel mondo di Hogwarts: bolle di sapone, magia e illusionismo, fantasie di palloncini, baby dance, trucca bimbi, laboratori didattici in lingua inglese + esibizione della banda folkloristica Canta e Sciuscia di Sanremo per le vie del centro + distribuzione di crustoli e dei tradizionali pesciolini rossi



DIANO MARINA



15.30. Martedì Grasso: Carnevale dei Bambini in Piazza Martiri della Libertà

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo

18.30. ‘Musica da camera’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con musiche di Haydn, Bruckner. Auditorium Rainier III (info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



MERCOLEDI’ 5 MARZO



SANREMO

10.00-17.00. Master Expo 2025: ultimo giorno della fiera con le eccellenze della ristorazione e hotellerie con le ultime innovazioni, le tendenze più recenti e le soluzioni più avanzate per il mondo dell'ospitalità. Palafiori di corso Garibaldi (più info)

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di mercoledì) lo scrittore Francesco Piccolo presenta il saggio d’autore ‘Son qui mi ammazzi’ (Einaudi). Collabora la professoressa Francesca Rotta Gentile. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti



IMPERIA

18.00. Per il ciclo ‘Le parole volano’, intervento di Corrado Bologna su ‘Francesco Biamonti: fra le mimose di San Biagio della Cima. Teatro Cavour, ingresso libero

20.00. Proiezione film ‘Una Giornata Particolare’ (1977) di Ettore Scola con Marcello Mastroianni, Sophia Loren, John Vernon, Alessandra Mussolini, Françoise Berd nell’ambito della rassegna ‘Il cinema ritrovato. Classici restaurati in prima visione’ a cura della Cineteca di Bologna (6 euro). Teatro Cavour



19.30-20.30. Prima lezione teorica sugli aspetti legali e psicologici legati alla legittima difesa del corso di Difesa Personale rivolto alle donne a cura dell’O.K. Club di Imperia in collaborazione con la Polizia di Stato. Questura di Imperia, info 335 6770806



20.30. Cena d'autore con Barbara Nappini per chiacchierare con e scoprire il mondo della scrittura. Evento a cura di Nadia Schiavini, la libraia della Mondadori di Imperia. Ristorante Dalla padella alla brace di Silvia e Andrea in via Ospedale 31 Oneglia, evento su prenotazione al 339 2877093



RIVA LIGURE



21.00. Laboratorio di Autostima e Costellazioni Familiari ‘Affrontare i Sensi di Colpa’ tenuto dalla psicoterapeuta familiare Patrizia Sciolla di Noi4You. Nuovo Centro Anziani in Via Nino Bixio 11, ingresso gratuito



DIANO MARINA



18.00. Presentazione del libro ‘La natura bella delle cose’ di Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia. Dialogo con l’autrice a cura della giornalista con Damiana Biga. Evento inserito all'interno delle iniziative promozionali di ‘Aromatica OFF’. Sala Margherita Drago della Biblioteca Civica, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



NICE

20.00. Concerto omaggio dei ‘Bootleg Beatles’ ai leggendari ‘Fab Four’. Palais Nikaia, Boulevard du Mercantour 163 (info e acquisto biglietti a questo link)





GIOVEDI’ 6 MARZO



VENTIMIGLIA



16.30. Presentazione libro ‘Il perdono dell'anima’ della scrittrice Lucia Morlino. Dialogano con l'autrice Mara Cilli e Pippo Russo. Evento a cura dell'associazione Pro Loco di Ventimiglia. Biblioteca Aprosiana in piazza Sant'Agostino, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Il tea con l’autore’, Lucia Esposito, Responsabile Culturale del quotidiano ‘Libero’ e opinionista in molti importanti programmi televisivi, porterà il suo commovente ed emozionante romanzo ‘Sorelle Spaiate’ (Giunti Editore). Biblioteca civica Alfea Possavino Delucis, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



18.30. Conferenza dal titolo ‘La centralità geopolitica del Mediterraneo’ con l'Ambasciatrice Maria Assunta Accili, Consigliere della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, Stefano Besseghini, Presidente di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e i rappresentanti dei Segretariati permanenti degli accordi RAMOGE e PELAGOS. Auditorium Rainier III, sala C, ingresso libero



20.00. ‘Art’: spettacolo teatrale di Yasmina Reza con Olivier Saladin, François Morel e Olivier Broche. Théâtre Princesse Grace (più info)





VENERDI’ 7 MARZO



SANREMO



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Per l’Unitre, Maria Gabriella Pezzarossi e Rosemary Collini Bosso presentano ‘Artemisia Gentileschi – Il coraggio e la passione Presentazione della vita e dei lavori dell’artista’. Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero



17.00. Corso dedicato all’intreccio dei tradizionali ‘parmureli’ sanremaschi organizzato dall’Associazione Amici del Giardino di Villa Ormond, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche per le Palme e la Famija Sanremasca (ogni venerdì sino al 21 marzo). Confartigianato Sanremo, Corso Nazario Sauro 36 (5 euro a lezione), info e iscrizioni 335 5808477



18.00. Concerto dedicato a interpreti e compositrici americane diretto dal M° Facundo Agudin con Ivo Varbanov e Fiammetta Tarli al pianoforte. In programma brani di Max Bruch e Amy Beach. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Il naturalista e guardiaparco Luca Giunti interviene su ‘Il ritorno del lupo nelle Alpi e le sue conseguenze in ambito biologico, culturale ed economico’ con presentazione del libro ‘Le conseguenze del ritorno’. Sede CAI in piazza Cassini, ingresso libero



21.00. Alla vigilia della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, monologo ‘Quattro Donne’: spettacolo scritto da Chiara Buratti con la collaborazione di Giannino Balbis con Chiara Buratti e Tommaso Massimo Rotella. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA

21.15. ‘Sette ritratti per sette metamorfosi’: spettacolo concerto con i volti di 7 grandi del Jazz visti da Claudio Bellato e Rodolfo Cervetto. Teatro dell’Attrito, via Bartolomeo Bossi 43, info e prenotazioni 320 212 7561



BORDIGHERA



15.30-16.30. Per ‘Incontro con l’Autore’, le prof.sse Silvia Alborno e Carmen Ramò presentano il libro ‘Il Telegrafista di Margherita’ (il soggiorno a Bordighera della Regina), in cui la vita della Regina è vista attraverso lo sguardo di molteplici personaggi che ebbero a che fare con lei. Contributo del prof. Luca Schiappacasse alla chitarra. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero



OSPEDALETTI

21.00. ‘La Luna al Primo Quarto’: osservazione astronomica della Luna in fase di Primo Quarto con una sorprendente visione della sua superficie. A cura dell’Associazione Stellaria. Pista ciclabile, partecipazione ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00-18.00. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



SABATO 8 MARZO

SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.00. ‘Royal Golf Challenge’: due giorni dedicati alla gara individuale Stableford con 36 buche al Golf Club degli Ulivi, anche domani (più info)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Inaugurazione de ‘L'Antro della Bagiua’, nuovo negozio dedicato alla magia della natura e alla riscoperta delle tradizioni popolari esplorando un mondo affascinante di pietre, piante e simboli. Via Santo Stefano 12

17.00-22.00. Tappa di selezione di Kombat Tour Italia con competizioni di Pugilato, Muay Thai, Kick Boxing, Santa boxe Cinese e K1 Rules. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero, anche domani



21.00. Per i ‘Concerti di Villa Zirio’, concerto di Filippo Odobashi. Evento a cura delle associazioni ‘Note libere e Scuola di Musica di Sanremo. Giardini di Villa Zirio, ingresso

IMPERIA

17.00. Conferenza ‘L’intelligenza artificiale e l’eccedenza umana: un dialogo possibile’ con relatrice Maria Sepe dell’associazione culturale Michele De Tommaso. Libreria Ragazzi in via Amendola, ingresso libero



21.15. Per la rassegna ‘Lukètmi’,‘Se fossi stata uomo?’: spettacolo messo in scena in collaborazione con la F.I.D.A.P.A. Sezione di Imperia. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info 329 7433720 (più info)



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



16.00. In occasione della Festa delle Donne, ‘Apronia Marcella e le altre. Voci e storie di donne per Ventimiglia’ (12ª edizione): 7 donne, impegnate in altrettanti settori della società e della comunità intemelia, raccontano le proprie esperienze: Giannina Borelli, Presidente dell'Unitre Intemelia, Claudia Claudiano, giornalista e operatrice culturale, Gilda de Villa, imprenditrice CLS Controlli e lavori speciali SRL, Annarita Manera, imprenditrice Cactus Mania, Deliana Misale, impegnata nel volontariato oncologico femminile, Cristina Ricci, volontaria Caritas Intemelia, insieme a Daniela Gandolfi, Conservatrice del Museo e Dirigente archeologa dell'IISL. Modera l'incontro Fabio Piuma del MAR. Museo Civico ‘Girolamo Rossi’, ingresso libero



21.00. In occasione della ‘Giornata Internazionale dei diritti della Donna’, spettacolo teatrale dal titolo ‘Terremoto sui tacchi’. commedia romantica scritta da Giorgia Brusco e interpretata insieme a Eugenio Ripepi. Teatro Comunale, ingresso a offerta libera a favore dei progetti Noi4You nelle scuole per la diffusione della cultura del rispetto, info e prenotazioni 334 999 9304

BORDIGHERA

21.15. ‘Emozione Donna 2.0’: spettacolo che accompagnerà gli spettatori in un ideale percorso di vita della donna cercando di coglierne le sfumature. Regia di Diego Marangon di Liber Theatrum. Palazzo del Parco, ingresso gratuito (più info)



TAGGIA ARMA

10.30. ‘Corri per lei’ (1ª edizione): corsa/camminata di 6,5 km all’insegna della solidarietà a cura dell ASD Naturun Team Valle Argentina con partenza da Piazza Chierotti (più info)



SAN LORENZO AL MARE



21.00. Per la rassegna ‘Teat Rotary’, concerto jazz del ‘Leo Lagorio project’ dal titolo ‘All original Tunes’ (25 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero, vicolo Vignasse, info 340 4928234



DIANO MARINA



10.00-17.00. Per la Giornata Internazionale della Donna speciale giornata di visita con bigliettazione gratuita per tutte le visitatrici al Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (h 10/12-15/17)

21.00. In occasione della Festa della Donna, ‘Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione’: spettacolo teatrale con Lella Costa Ispirato a ‘Il catalogo delle donne valorose’ di Serena Dandini. Teatro Palmieri del Politeama, info 0183 495930 (più info)



CERVO

10.00. In occasione della Giornata della Donna 2025, incontro che rievoca le pagine del libro di Silvia Genta ‘Sciasceline, le mani invisibili’ (Ennepilibri, 2008) con interventi del Sindaco Lina Cha, dell’economista agraria Dottoressa Ornella Arimondo e della Professoressa Giuseppina Gulli Battistotti, referente dell’Associazione Arcadia + proiezione documentario ‘Per un pugno di olive’. Castello dei Clavesana (più info)



17.00. Per la rassegna ‘Cervo in blu d’inchiostro’, in collaborazione con l’Associazione Amici di Francesco Biamonti, Cervo ricorda lo scrittore Francesco Biamonti con l’evento ‘Biamonti e il territorio dell’esistenza’ a cura di Matteo Grassano professore dell’Università di Bergamo. Letture a cura di Corrado Ramella. Intermezzi musicali a cura dell’Associazione San Giorgio Musica con Linda Terrizzano. Castello dei Clavesana (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

14.30-17.00. ‘Naturalmente amici’, esplorazioni, laboratori creativi, giochi e letture per sperimentare attraverso i sensi divertirsi in buona compagnia e tuffarsi nel meraviglioso mondo della natura. Gruppo Esploratori (7-14 anni, h 14.30/15.30) e Gruppo Piccoli Avventurieri (3-6 anni con la compagnia di un adulto di riferimento, h 16/17). Vivaio Noaro corso Vittorio Emanuele 151 (tutti i sabati di marzo e aprile), info e prenotazioni 348 4491637



17.00. Per la Giornata internazionale della donna, ‘Il diritto di essere ricordate’: donne non arrendevoli del passato verranno ricordate dalle socie del Club per l'Unesco di Sanremo Odv Ida Bazzan, Donatella Cataldo, Ersilia Ferrante e Bianca Scaglione con intermezzi musicali della scuola MusicArte di Camporosso. Sala Mario Saredi del Comune, ingresso libero



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo

NICE



20.00. Per il ‘Festival Femmes en Scènes’, ‘Bandoleras’: spettacolo di flamenco della compagnia Kaena Colora composta da 6 musicisti e 2 ballerini. Magnan Space, rue Louis de Coppet 31 (info e acquisto biglietti a questo link)



DOMENICA 9 MARZO

SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

9.00. ‘Royal Golf Challenge’: due giorni dedicati alla gara individuale Stableford con 36 buche al Golf Club degli Ulivi (più info)

11.00-23.00. Tappa di selezione di Kombat Tour Italia con competizioni di Pugilato, Muay Thai, Kick Boxing, Santa boxe Cinese e K1 Rules. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

BORDIGHERA

8.45-12.00. Seminario di karate sportivo riservato ai tesserati FILJKAM con la partecipazione straordinaria di Luigi Busà, campione olimpico e medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo 2020, conosciuto come il Gorilla di Avola. Palazzetto dello Sport, info 338 5225039 (il programma a questo link)

17.20. Per ‘La Via della Danza’, ‘Chitrangee Uppamah Natya Mayuri’: rappresentazione di danze in stile Kuchipudi, dedicata al Pantheon indiano a cura dell’Associazione Natya Chandra (15 euro). Ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4 (più info)



OSPEDALETTI



10.00-17.00. ‘Storiche Emozioni’: raduno auto storiche a cura del ‘Riviera Historic & Racing Team’. Raduno in Piazza Nassirya (più info)

DIANO MARINA



10.00. Festa di Carnevale per i Bambini in Piazza Martiri della Libertà



14.00. Carnevale 2025: sfilata di sette carri allegorici per le vie della città, accompagnati da gruppi di sbandieratori, ballerine brasiliane e numerosi figuranti per un totale di circa 700 partecipanti in costume, che con i gruppi sui carri arrivano a più di 1200 presenze mascherate. Presentano Gianni Rossi ed Elena Pochettino. Piazza Martiri della Libertà e vie del centro cittadino



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

16.30. In occasione della ‘Giornata Internazionale della Donna’, ‘Dicono che son solo Canzonette’: spettacolo che racconta la donna italiana, la sua educazione sentimentale e la sua faticosa emancipazione sociale con il M° Gianni Martini e le cantanti Marisa Fagnani e Beatrice Orrigo. Sala dei Tigli del Centro Polivalente G. Falcone ingresso libero



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)

FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



15.00. ‘La cura e l'uomo di proprietà’: cine-concerto per famiglie con Paul lay al pianoforte + proiezione dei film di Charlie Chaplin. Auditorium Rainier III (più info)





