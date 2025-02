Formula guida auto: come sceglierla per risparmiare su RC auto

Per risparmiare sulla polizza RC Auto è molto importante considerare la giusta formula di guida, una clausola del contratto assicurativo che determina chi può guidare e chi no il veicolo assicurato e che ha un impatto importante sul premio della polizza. Oltre ad affidarsi al confronto assicurazioni auto per scegliere la polizza, valutare la giusta formula di guida, sulla base delle proprie necessità, è fondamentale e può garantire un risparmio notevole.

La conferma arriva da un’indagine di Segugio Assicurazioni che ha messo a confronto tre diverse formule di guida (Esclusiva, Esperta e Libera) per valutare come varia il premio assicurativo in base a questo elemento delle condizioni contrattuali della polizza. Lo studio ha confermato che rinunciare alla Guida Libera può garantire un risparmio del 35,4% sul premio, alleggerendo notevolmente i costi da sostenere per assicurare l’auto.

Costo RC Auto e formula di guida

I dati dell’Osservatorio di Segugio.it sono chiari. Con la Guida Libera, ovvero la formula che consente a tutti i patentati di poter mettersi al volante del veicolo assicurato, si registra la spesa più alta. Nella simulazione effettuata dall’indagine, il premio medio di una polizza RC Auto con Guida Libera è di 646 euro.

Optando per la Guida Esclusiva, che limita a un solo conducente autorizzato la possibilità di mettersi alla guida del veicolo, è possibile ridurre la spesa fino a 504 euro, con un risparmio del 22% rispetto alla Guida Libera. La soluzione più vantaggiosa (oltre che quella più diffusa con una penetrazione superiore al 64%) è quella della Guida Esperta.

In questo caso, infatti, la compagnia fissa dei limiti che i conducenti devono rispettare per mettersi alla guida del veicolo assicurato. Questi limiti sono, sostanzialmente, due: l’età minima, compresa in genere tra 22 e 26 anni, e l’esperienza di guida, ovvero il numero di anni da quando il conducente ha preso la patente, che risulta pari, a

2-3 anni.

Con la Guida Esperta, il premio medio della RCA scende a circa 417 euro, con un risparmio di oltre il 35% sulla Guida Libera, a parità di tutte le altre condizioni. Scegliere questa formula di guida, quindi, può fare una grande differenza al momento dell’attivazione di una polizza, garantendo un risparmio sostanziale.

Come scegliere la formula di guida giusta

La scelta della formula di guida per l’assicurazione auto deve tenere conto della composizione del proprio nucleo familiare e, più in generale, di chi saranno i conducenti dell’auto da assicurare. Banalmente, se la vettura sarà guidata, in tutto l’anno assicurativo, solo da conducenti esperti, la soluzione giusta potrà essere la Guida Esperta.Se il conducente è uno solo, si può valutare anche la Guida Esclusiva, a condizione di trovare un’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla polizza più conveniente con Guida Esperta. La Guida Libera, invece, rappresenta la soluzione giusta (e obbligata) nel caso in cui ci sia un conducente neopatentato o comunque molto giovane.

In genere, le compagnie assicurative consentono di modificare la formula di guida, nel caso in cui ci si accorga che quella attivata non sia più adatta alle proprie necessità. Tale modifica può essere fatta contattando il Servizio Clienti della compagnia oppure in autonomia, nel caso in cui la propria compagnia assicurativa metta a disposizione dei canali digitali per la gestione della polizza. La modifica della formula di guida può comportare un’integrazione del premio assicurativo per allineare le caratteristiche della polizza a quanto pagato dal contraente.