Digitalizzazione del libretto di impianto: grande partecipazione all’incontro di Confartigianato Imperia

“Una serata proficua in cui abbiamo analizzato molti aspetti tecnici per trovarci preparati all’imminente obbligatorietà del libretto digitale”. Così Claudio Negro, presidente degli impiantisti termoidraulici di Confartigianato Imperia, ha commentato l’incontro che si è svolto presso la sede di Sanremo. Una serata, organizzata da Confartigianato Imperia, dedicata agli artigiani del settore ed incentrata sul tema della digitalizzazione del libretto di impianto termico. L’evento ha registrato un’ampia partecipazione di operatori del settore, interessati alle novità introdotte.

Durante la riunione Alessandro Gazzano di Sar Termoservice ha illustrato la piattaforma CAITEL, spiegando il funzionamento della Progressive Web App (PWA) e le procedure di compilazione del libretto digitale. Im particolare sono stati approfonditi gli aspetti tecnici e normativi, con un focus sulle tempistiche di attuazione e sull’integrazione con SIAPEL. L’incontro è stato un momento di confronto utile per chiarire i dubbi e prepararsi all’obbligatorietà del libretto digitale per i nuovi accatastamenti dal 5 maggio 2025.

“Prosegue l’attività di formazione e diffusione da parte della Confartigianato a tutti gli operatori del settore – prosegue Claudio Negro – La nostra associazione è sempre pronta ad organizzare serate tematiche e a fornire ogni informazione necessaria per approfondire argomenti di interesse per gli artigiani e per farsi trovare pronti alle innovazioni. Desideriamo ringraziare il relatore che è stato molto esaustivo nell’approfondire i temi trattati ed a rispondere alle domande di tutti gli intervenuti”. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato telefonando al numero 0184/524523 oppure inviando una mail all’indirizzo lauro@confartigianatoimperia.it.