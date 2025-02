La Camera di Commercio lancia 'Tourism Lab Academy': percorso di formazione gratuito rivolto agli operatori della filiera turistica

Si chiama Tourism Lab Academy ed è il percorso di formazione promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria per gli operatori del settore turistico di Imperia, La Spezia e Savona. L’iniziativa, gratuita, rientra nell’ambito del progetto camerale “Sostegno al turismo” e nasce dalla collaborazione tra Unioncamere, Isnart e Universitas Mercatorum.

“Si tratta – spiega la Camera di Commercio – di un laboratorio qualificante per l’aggiornamento professionale che ha l’obiettivo di sviluppare o consolidare nuovi approcci manageriali per la filiera turistica. I destinatari sono i titolari di imprese turistiche: quindi dell’ambito ricettivo e della ristorazione nonché tour operator e agenzie di viaggio”.

Percorso formativo, calendario degli appuntamenti e docenti di Tourism Lab Academy verranno presentati nell’open day in programma da remoto martedì 4 marzo dalle 10 alle 12. Gli interessati a partecipare possono iscriversi al seguente link. Il percorso formativo tratterà in particolare i seguenti argomenti: sostenibilità e efficientamento energetico per le imprese del settore turistico; budget e controllo di gestione riferiti alla specificità del turismo; comunicazione, digital marketing e comunicazione interculturale per intercettare la domanda turistica; accoglienza turistica professionale.

Per informazioni scrivere a: turismo@rivlig.camcom.it o consultare il sito della Camera di Commercio a questa pagina.