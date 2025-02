Dagli shaker ai jigger: cosa sapere sugli attrezzi da barman e come utilizzarli

Esistono dei momenti in grado di lasciare un segno particolare nelle nostre vite, al punto da trasformare elementi che fino a pochi secondi prima non avremmo mai considerato in vere e proprie passioni. Il sapore e la complessità di un buon cocktail possono rappresentare proprio uno di quei momenti, in grado non soltanto di catturare il palato, ma anche di generare curiosità e interesse verso il variegato mondo della mixology.

Sono in moltissimi gli individui che nel corso degli ultimi decenni si sono lasciati trasportare dalla passione per il bartending, dedicando la propria vita al drink making attraverso dei percorsi professionali. Molti altri tuttavia hanno scelto di coltivare questo interesse tra le mura della propria abitazione, dedicandosi alla preparazione di cocktail in maniera “casalinga” mediante comunque l’utilizzo di una buona attrezzatura per barman, che ormai può essere acquistata online su diversi siti.

L’importanza dell’attrezzatura

Potrebbe sembrare banale, ma senza gli attrezzi del mestiere è impossibile realizzare dei cocktail che possano definirsi tali. Ognuno di questi elementi è infatti adibito ad uno scopo ben preciso, rivelandosi preziosissimi non solo nella resa gusto-olfattiva del drink, ma anche per la sua presentazione.

Questi strumenti, tuttavia, sono facili da reperire, soprattutto online, su siti specializzati, come ad esempio Ebarman. Qui è possibile infatti trovare tutti gli elementi di qualità certificata che compongono l’attrezzatura base e non solo di un bartender, fondamentale per poter realizzare delle ottime bevande sia a livello professionale che a casa propria.

Gli attrezzi irrinunciabili

L’attrezzatura utilizzata dai professionisti per preparare i cocktail è composta da una vastissima gamma di elementi, ma solo alcuni di essi risultano essere fondamentali per una creazione di drink “domestica”.

Non si può ad esempio rinunciare allo shaker, l’oggetto certamente più iconico del mondo della mixology, essenziale per amalgamare correttamente e allo stesso tempo raffreddare gli ingredienti prima di servire il drink in bicchiere. Ci sono poi i jigger, misurini di fondamentale importanza per una corretta preparazione dei cocktail, in quanto permettono di dosare con la massima precisione gli ingredienti.

D’importanza capitale sono anche gli strainer, peculiari colini che permettono di separare le parti solide da quelle liquide, filtrando correttamente il drink nel processo di preparazione.

Esistono diversi drink che vengono realizzati pestando polpa di frutta, erbe e ingredienti di questo tipo, ed è per questo motivo che tra gli attrezzi che non possono mancare nel proprio kit rientra anche il muddler, ovvero un pestello che può essere realizzato in legno o in plastica. Importantissimi anche gli spremilime, che permettono di estrarre il succo da lime e limoni rapidamente e con grande praticità.

Altri elementi utili

Ci sono poi altri strumenti utilissimi che possono migliorare e semplificare la preparazione dei cocktail. Il Bar Spoon è ad esempio comodo per poter mescolare i drink adeguatamente in ogni tipo di bicchiere, mentre peeler e zester risultano essere importantissimi per le guarnizioni. Il primo infatti permette di estrarre comodamente la buccia dagli agrumi, mentre attraverso il secondo è possibile grattugiarla sulla superficie del drink, andando a dare maggiore complessità all’esperienza gustativa.

Degni di nota sono anche il mixing glass, utile per amalgamare i cocktail che non richiedono l’utilizzo dello shaker, e le Ice Tongs, pratiche pinzette con le quali si prendono i cubetti di ghiaccio da inserire nel bicchiere o nello shaker.