L'associazione Italia-Israele di Ventimiglia apre una sede a Sanremo (Foto)

L'inaugurazione della sede matuziana sarà domenica 2 marzo alle 17 nella splendida cornice dell' hotel Des Anglais a Sanremo . "La nuova dicitura sta a significare la volontà del sodalizio di lavorare oltre i confini nazionali, in particolare con la vicina Francia e il Principato di Monaco" - fa sapere Maria Teresa Anfossi dell'associazione culturale Italia-Israele di Ventimiglia-Sanremo International - "L'apertura della sede in una location così prestigiosa si è concretizzata grazie alla disponibilità del proprietario dell'hotel Luca Da Fre ".

Il presidente Maria Teresa Anfossi, per l'occasione, illustrerà le finalità dell'associazione che punta a promuovere e favorire lo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, turistici e culturali fra l'Italia e i paesi del Mediterraneo, in particolar modo con lo stato di Israele; promuovere conferenze e dibattiti sull'attività di Israele e proporre momenti di convivialità. "L'associazione non ha fini politici e di lucro" - mette in risalto Anfossi - "Dopo la conferenza è previsto un apericena, al quale, per motivi organizzativi, è necessario iscriversi all'indirizzo www.italiaisraele-ventimiglia.com".