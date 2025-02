Ventimiglia: aveva accoltellato un uomo a Latina, 36enne algerino arrestato dalla Polizia di Frontiera (Foto)

La Polizia di Frontiera ha assicurato alla giustizia un pericoloso latitante. Si tratta di un 36 enne di origine algerina, pluripregiudicato che, tentando di andare in Francia per sfuggire alla sua cattura, è finito negli Uffici della Polizia di Frontiera di Ponte San Luigi.

Grazie ad approfonditi accertamenti sulla sua identità è emerso che, pochi giorni prima aveva aggredito e accoltellato gravemente alla coscia e a una mano un tunisino a Latina. L’algerino era con un complice, già arrestato da personale della Squadra Mobile.

Il 36enne è stato portato in carcere a Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. “L’arresto dimostra ancora una volta come – evidenzia la Polizia di Frontiera - attraverso un lavoro investigativo mirato e la collaborazione tra le forze dell’ordine, si è in grado di affrontare con successo anche i crimini più gravi, garantendo la sicurezza della comunità”.