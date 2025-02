Sanremo: discarica a cielo aperto in piazza Eroi, i soliti maleducati abbandonano l'immondizia (Foto)

“Dove buttiamo l’immondizia? Semplice, passando dietro il cantiere del parcheggio di piazza Eroi Sanremesi”. Potrebbe essere il colloquio tra chi ha della ‘rumenta’ da gettare e lo fa in un luogo che, in questo momento è effettivamente un cantiere ma che è anche luogo di passaggio.

Stiamo parlando della zona a ridosso dei lavori ma anche della stradina che porta alla Concattedrale di San Siro, che qualcuno ha preso per un vero e proprio ‘letamaio’ per evitare di conferire regolarmente. E il paradosso si presento, pensando che a un centinaio di metri (nella prospiciente piazza Muccioli) si trova il cosiddetto ‘Ecopunto’, dove è possibile lasciare l’immondizia senza problemi.

Ma, ormai è chiaro, molti utenti non sanno cosa sia il conferimento corretto e cercano luoghi sparsi per poter evitare di differenziare anche se in diversi casi ci sono anche altri che, addirittura, non pagano nemmeno la Tari. Purtroppo le foto che pubblichiamo sono eloquenti e, seppur in un luogo ‘nascosto’ alle pailette del centro, non fanno certo bene alla città.