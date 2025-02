La Polisportiva Vallecrosia Academy partecipa al torneo Calcio & Coriandoli (Foto)

La Polisportiva Vallecrosia Academy partecipa al torneo Calcio & Coriandoli. Sabato 8 e domenica 9 febbraio si è, infatti, svolta la fase nazionale del torneo, con un livello tecnico molto alto e caratterizzato dalla presenza di squadre professionistiche, presso lo stadio Don Mosso di Venaria Reale, riservato alla categoria Esordienti 2012 e agli Esordienti della leva 2013.

La Polisportiva Vallecrosia Academy era presente con entrambe le leve: i 2012 guidati da mister Ventura e i 2013 guidati dai mister Lapa e Colli. "Nella fase qualificatoria i 2012 hanno fronteggiato Saluzzo, Torino FC e Venaria" - fa sapere il Vallecrosia Academy - "Nella fase finale, invece, hanno incontrato Pergolettese, Venaria e Modena".

“I ragazzi si sono comportati molto bene" - commenta mister Daniele Ventura - "La manifestazione è stata un’ottima esperienza e un grande momento di crescita per tutti”.

"I 2013 nella prima fase hanno gareggiato con Club Milano, Lucento e Torino FC" - dice la società - "Nella fase finale, invece, hanno affrontato Alpignano, Casier Dosson e Torino FC".

“Sono molto orgoglioso dei miei giovani atleti, che hanno ben figurato in un torneo con squadre prestigiose" - sottolinea il direttore tecnico e mister Francesco Lapa - "Nella prima giornata abbiamo conquistato il primo posto del girone a pari punti con il Torino FC ma la differenza reti era migliore dei granata. Nella seconda giornata nota di rilievo per la gara monumentale svolta dai ragazzi contro il Torino FC, che hanno battuto una squadra professionistica mostrando doti e un gioco di altissimo livello. Portiamo a casa un'esperienza meravigliosa e, inoltre, abbiamo ricevuto tanti complimenti dalle altre società e dall’organizzazione. Sono state giornate di calcio importati per la società e per il nostro gruppo".

"Volevo, infine, complimentarmi con il mister Ventura e i suoi atleti per l’ottima prestazione” - mette in risalto Lapa - "Un ringraziamento va, come sempre, ai genitori e simpatizzanti, che fanno sentire sempre il loro sostegno ai nostri atleti e, in particolare, a un super tifoso speciale: Mario, che ha supportato i ragazzi durante la fase finale del torneo".