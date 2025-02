Confesercenti è sempre stata "verde", ma dal 2025 diventa anche green

Confesercenti ha siglato una nuova convenzione per agevolare gli associati nella transizione verso la mobilità elettrica, insieme a una potenza del settore: l'azienda SISTEL.

Grazie a questa iniziativa, le imprese aderenti potranno usufruire di sconti esclusivi su infrastrutture di ricarica, tra cui colonnine elettriche, WallBox, power bank per veicoli elettrici e stazioni di ricarica per e-bike.

Inoltre, Confesercenti, tramite il proprio Consorzio Energetico Nazionale, offrirà condizioni agevolate per la fornitura di energia verde e assistenza tecnica dedicata. Un'opportunità concreta per ridurre i costi di gestione e contribuire attivamente alla sostenibilità ambientale.

Questa iniziativa rappresenta anche un'occasione per differenziarsi dalla concorrenza e attrarre nuovi clienti in un mercato in continua crescita, orientato sempre più alla sostenibilità e all'innovazione.

Per maggiori dettagli e adesioni, gli associati possono contattare i nostri uffici territoriali.