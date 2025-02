“Un fotografo, da Sanremo alle Ande”: dopo 40 anni di cronaca Roberto Pecoraro racconta uno straordinario viaggio

“Un fotografo, da Sanremo alle Ande”: è questo il titolo dell’appuntamento con l’ex fotografo del Secolo XiX, Roberto Pecoraro, fissato per venerdì 21 febbraio alle 16 nella sala del ‘Punto di incontro’ della Coop, in corso Matuzia a Sanremo.

Roberto Pecoraro, per quarant’anni l’obbiettivo dello storico giornale genovese per l’estremo ponente, proporrà i suoi scatti nel corso di un viaggio straordinario in Sud America con le letture che saranno proposte da Mauro Laura.

Un appuntamento per vedere immagini bellissime ma anche per conoscere l’arte della fotografia e la storia di chi ha raccontato con le immagini la cronaca e non solo della provincia di Imperia.