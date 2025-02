CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 13 febbraio 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD – ore 21.00 – di Julius Onah - con Anthony Mackie, Danny Ramirez (I), Shira Haas, Carl Lumbly, Xosha Roquemore - Fantascienza/Avventura/Azione – “L'ex Generale Thaddeus 'Thunderbolt' Ross è divenuto presidente degli Stati Uniti con una campagna elettorale all'insegna dell'unità del Paese e la sua collaborazione con il nuovo Capitan America sembra migliorare di giorno in giorno. Dopo una missione completata con successo contro i Mercenari dei Serpenti, Sam Wilson viene infatti invitato alla Casa Bianca, accompagnato dal nuovo Falcon, Joaquin Torres, e dal Capitan America dimenticato della Guerra di Corea, vittima per decenni di esperimenti governativi: Isaiah Bradley. In questa occasione però ha luogo un attentato alla vita del Presidente, che inoltre incrina il rapporto con il Giappone per l'impiego di un nuovo straordinario metallo: l'adamantio, recuperato dalla ‘massa celestiale’ nell'Oceano Indiano. Sam Wilson dovrà cercare di venire a capo di un complesso intrigo e a complicare le cose c'è l'agente presidenziale Ruth Bat-Seraph, di origini israeliane ma addestrata nella Stanza Rossa delle Vedove...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- FATTI VEDERE – ore 15.30 – 19.30 – di Tiziano Russo - con Asia Argento, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Francesco Centorame - Commedia – “Sandra è una giovane psicoterapeuta che viene mollata un giorno senza motivo apparente dal suo compagno convivente Stefano. Per un problema del sistema informatico se lo ritroverà come paziente - è stata appena assunta da un servizio di psicoterapia online - e per non farsi riconoscere assumerà le sembianze di una collega più anziana, mascherandosi ogni giorno. Ad aiutarla, l'amica scapestrata Benedetta e Marco, un investigatore privato che saprà consigliarla e starle accanto...”

Voto della critica: **

- WE LIVE IN TIME - TUTTO IL TEMPO CHE ABBIAMO – ore 17.30 – di John Crowley - con Florence Pugh, Andrew Garfield, Adam James, Aoife Hinds, Gianni Calchetti - Drammatico – “Si incontrano in un ospedale. Lui è Tobias Durand, lavora per la fabbrica di cereali Weetabix e si trova in strada di sera in accappatoio alla ricerca di una penna per firmare le carte del divorzio. Lei è Almut Brühl, un ex-pattinatrice ora chef in ascesa che l'ha investito. Tra loro nasce una forte attrazione e dopo poco vanno a vivere insieme. Da lì parte la loro storia che attraversa circa dieci anni, tra alti e bassi, momenti di grande felicità culminati con la nascita della figlia ad altri tragici quando Almut scopre di avere un cancro e deve scegliere un trattamento che può allungarle la vita ma farla soffrire di più oppure sfruttare al meglio il tempo che le rimane...”

Voto della critica: ****

- TORNANDO A EST – ore 21.30 – di Antonio Pisu - con Lodo Guenzi, Matteo Gatta, Jacopo Costantini, Cesare Bocci, Zachary Baharov - Commedia – “Due anni dopo la caduta del Muro di Berlino. Ritroviamo Rice, Pago e Bibi, i tre amici di Cesena che avevamo incontrato nel film Est - Dittatura Last Minute: ora Rice lavora in banca, Pago sogna di rilevare una sala cinematografica (ma non ha i soldi per farlo) e Bibi si è innamorato per corrispondenza di una ragazza bulgara. Per questo convince gli amici a intraprendere un viaggio verso Sofia per incontrare di persona la sua conquista, e i due lo seguono, imbarcandosi in una nuova avventura verso l'Est Europa (nel primo film si erano recati insieme in Romania per non perdersi la svolta imminente della Storia). Peccato che la loro zingarata li cacci in mezzo ad un mare di guai, perché la 'ragazza' di Bibi ha a che fare con un traffico di ragazze bulgare costrette a prostituirsi in Italia dietro la falsa promessa di un lavoro come domestiche. E i tre dovranno cercare di uscirne vivi...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso*



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it