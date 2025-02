Gioielleria Currado: un nuovo capitolo nel cuore di Sanremo

La Maison Currado nasce nel 1994 a Sanremo, quando Gianni Currado decide di trasformare la sua passione per le gemme preziose in un'attività imprenditoriale. La prima gioielleria Currado apre nel cuore di Sanremo, di fronte al Casinò, con l'obiettivo di fondere l'eleganza e il lusso dei gioielli con un design unico e una grande abilità artigianale, offrendo al contempo prezzi imbattibili.

Nel 2002, la moglie di Gianni, Yodalis, con Diploma IGI Analisi e Certificazione, inizia a collaborare attivamente, ideando e curando la realizzazione di nuove collezioni innovative e personalizzate.

La storia della Maison è in continua evoluzione. Ogni gioiello Currado ha sfidato la moda, dando vita a linee irripetibili e sempre innovative, creando un brand che ha conquistato il rispetto e l'ammirazione di clienti e operatori del settore.

Quest'anno, la Gioielleria Currado è pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua storia con l'inaugurazione del nuovo negozio in via Matteotti, 172.

"L'anno scorso abbiamo festeggiato 30 anni di attività - spiega Yodalis C. Rodriguez, amministratrice di Currado Gioiellerie e moglie di Gianni Currado. Il nostro sogno era quello di aprire un nuovo negozio in pieno centro e quest'anno siamo lieti di annunciare che lunedì 10 febbraio si terrà l'inaugurazione del nostro nuovo punto vendita in via Matteotti, 172, accanto al bar Melody. Un'inaugurazione aperta a tutti, e soprattutto ai nostri clienti affezionati. Ci sarà un rinfresco con bollicine, pasticcini e molto altro".

“In occasione di questo evento speciale, ho creato un logo dedicato a mio marito con le sue iniziali, rappresentato nell'immagine allegata”.

"Desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutto il mio straordinario staff. Siamo una vera e propria famiglia, unita da un legame di rispetto e affetto reciproco che mi riempie di gioia. Un ringraziamento speciale va anche ai miei adorati figli, Gian Gianni e Linda Currado, per il loro costante sostegno in ogni nostra iniziativa. Invito tutti a partecipare numerosi all'inaugurazione e a seguire le nostre attività sulla nostra pagina Instagram, sempre aggiornata con novità e contenuti interessanti. Infine, un sentito ringraziamento alla città di Sanremo, una città unica e speciale che merita tutto il nostro amore e apprezzamento."