Alla scoperta dello stile Sporty Chic: cos'è e perché sceglierlo

Con il termine "Sporty Chic" si definisce uno stile che vede affiancarsi, nel medesimo outfit, diversi elementi cardine dello stile sportivo e dettagli in genere ritenuti chic ed eleganti. Oltre ad essere molto versatile, ha il pregio di adattarsi a qualsiasi silhouette, combinando comfort e raffinatezza senza dar luogo ad un risultato "eccessivo". Risulta pertanto perfetto anche in occasioni molto diverse tra loro. Può essere protagonista sia in ufficio che nel tempo libero, o in alcuni appuntamenti informali e durante il weekend per le uscite con gli amici, aperitivi serali inclusi.

La popolarità raggiunta dallo Sporty Chic ha tratto vantaggio dai social network e dall'opera di promozione svolta dagli influencer. Ecco perché oggi tale stile è divenuto un vero must-have per chiunque sia alla ricerca di un look che possa apparire, allo stesso tempo, moderno e versatile.

Come creare un look sporty chic

Per ottenere un outfit Sporty Chic è importante seguire cinque regole fondamentali. La prima consiste nell'inserire nel guardaroba dei capi definibili come essenziali; ne fanno parte blazer minimal, t-shirt oversize, felpe dotate di zip, pantaloni jogger e completi coordinati. Tra gli accessori meritano di essere citate sneakers trendy, borse a tracolla (o in alternativa bag) e occhiali da sole. Si tratta di accessori volti ad aggiungere quel pizzico di eleganza all'outfit. In questo stile sono importanti anche i contrasti: i classici capi sportivi, affiancati da altri più eleganti, a partire da un paio di pantaloni capri e gonne plissettate, danno luogo ad un effetto particolarmente sofisticato. Le persone che apprezzano lo stile Sporty Chic sono invitate a sperimentare con tessuti e colori: via libera agli abbinamenti audaci, in cui i tessuti tecnici si sposano a materiali classici, ma anche all'accostamento tra colori vivaci e neutri.

L'obiettivo di chi ambisce a personalizzare il look scegliendo un outfit Sporty Chic è sentirsi a proprio agio in qualunque momento. Un'ottima scelta in proposito è optare per dei capi capaci di valorizzare appieno la figura e, al contempo, pratici da indossare. Può essere utile, a tal proposito, fornire qualche esempio di outfit Sporty Chic. Sneakers assieme ad un paio di leggings sportivi (o joggers), una camicia o un top realizzato in tessuti pregiati, oppure un look in cui compaiano blazer nero, jogger pants e mocassini rappresentano due ottime opzioni. Altrettanto valide sono le combinazioni felpa oversize, gonna plissettata e sneakers di colore bianco, o quella che ha come protagonisti una t-shirt sportiva, dei pantaloni capri e una borsa a spalla dal taglio elegante. Da provare, infine, è l'outfit cappotto (o giacca elegante) e tuta (o jumpsuit sportiva). Lo ripetiamo: l'originalità è uno dei simboli dello stile Sporty Chic.

Acquisti online e opportunità di risparmio: un approccio intelligente

Compreso come dar vita ad un look in stile Sporty Chic, è necessario sapere dove poter acquisire i capi desiderati. Rispetto a qualche anno fa, al giorno d’oggi è molto più facile ampliare il guardaroba, questo grazie alle numerose piattaforme online caratterizzate da cataloghi ricchi di opzioni. In questo ambito è possibile ricordare brand come Asos, Adidas, Nike oppure Yoox, negozi online dal ricco catalogo di capi sportivi ma anche casual e adatti a tutte le occasioni. Adidas, azienda tedesca rinomata nel campo dell'abbigliamento sportivo, è rinomata per la qualità dei capi e degli accessori inseriti nel proprio catalogo. Selezionandoli, chiunque ha l'opportunità di combinare stile e funzionalità. Fondata nel lontano 1949, nel corso dei decenni si è dimostrata abile nel soddisfare professionisti e semplici appassionati di sport.

La fama raggiunta da Adidas è anche frutto della decisione di rilasciare spesso, nel sito ufficiale, offerte e codici sconto che vanno ad aggiungersi ad altre iniziative destinate agli acquirenti più fedeli. Attraverso questi buoni sconto, come ad esempio il codice sconto Adidas del 5% esclusivo di Discoup.com, gli utenti possono acquistare prodotti come completi sportivi, sneakers e accessori a prezzi ancora più competitivi, data la significativa riduzione rispetto ai prezzi di listino. Sfruttare i coupon significa aver modo di ideare outfit in stile Sporty Chic evitando di superare il budget personale. Se l'intenzione è massimizzare il risparmio si rivela utile anche procedere agli acquisti nei periodi dedicati ai Saldi o nei momenti in cui sono attive delle promozioni stagionali. Altrettanto utile è imparare a confrontare i prezzi prendendo in esame più piattaforme.

Uno stile tutto da provare

Ne è passata tanta, di acqua sotto i ponti, da quando l'abbigliamento sportivo veniva considerato un comparto "indie" o una specie di sotto cultura. Oggi vestire sportivo è di moda e le persone che sono alla ricerca del massimo comfort, pur amando l'eleganza, hanno nello Sporty Chic lo stile di riferimento. I capi in tessuto tecnico, infatti, convivono senza problemi con elementi chic. Una scelta versatile perfetta non solo per i momenti di svago, ma anche per le ore lavorative. Sperimentare, nel campo della moda, è divertente e piacevole; e questo stile non solo lo permette ma, addirittura, lo incentiva. Il risultato potrà dirsi raggiunto se la persona alla ricerca di un outfit Sporty Chic si sentirà perfettamente a proprio agio. Anche i più scettici farebbero bene a provare a creare un look ispirato da tale stile: saranno destinati a rimanere affascinati.