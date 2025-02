Rai Libri a Casa Sanremo con Carrara, Convertini e Zaba: si comincia martedì con “Tanti Auguri” di Marco Carrara

Dopo il successo dello scorso anno Rai Libri torna a Casa Sanremo (11-13 febbraio) con i propri autori. Si comincia martedì 11 alle ore 15.00 con “Tanti Auguri” di Marco Carrara, il libro fotografico che celebra i 100 anni della radio e i 70 della televisione. Mercoledì 12 alle ore 16.00 è la volta de “Il Paese Azzurro” di Beppe Convertini, un viaggio alla scoperta delle coste della nostra Italia e del suo mare. Giovedì 13 alle ore 16.30 l’appuntamento è con “Cent’anni di compagnia. La radio 1924-2024” di Savino Zaba.

“Tanti Auguri – 70 anni di tv 100 anni di radio” di Marco Carrara

Un viaggio lungo un secolo in 231 scatti fotografici, cento anni che hanno visto radio e televisione al fianco degli italiani, preziose testimoni e attente protagoniste della nostra storia. Dal primo annuncio radiofonico trasmesso il 6 ottobre del 1924 dai microfoni dell’URI, Unione Radiofonica Italiana (poi EIAR e RAI), a oggi, il Servizio Pubblico ha raccontato ogni giorno la contemporaneità, evolvendo insieme al Paese e ai propri spettatori.

“Il Paese azzurro. Un viaggio alla scoperta delle coste della nostra Italia e del suo mare” di Beppe Convertini

Un’avventura lunga migliaia di chilometri, per terra e per mare, che porta il lettore a incontrare alcune delle meraviglie che l’Italia, cuore del Mediterraneo, sa donare a chi la vive e a chi la visita. Duecento pagine di racconti, aneddoti, consigli, per scoprire o riscoprire le Eolie e Ischia, Maratea e la Versilia, le Cinque Terre, la Laguna veneta e altre splendide località. Un’esplorazione nel segno dell’azzurro, di quel mare che è risorsa inesauribile per il Paese.

“Cent’anni di compagnia. La radio 1924-2024” di Savino Zaba

Savino Zaba ripercorre la storia del medium ricordando i protagonisti di ieri e incontrando quelli di oggi. Un viaggio appassionato introdotto dalle parole di Renzo Arbore, autore e conduttore di programmi cult come “Bandiera Gialla” e “Alto Gradimento”. A chiudere, quelle di un altro gigante del mezzo, Claudio Cecchetto.