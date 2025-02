Vallecrosia, segnaletica orizzontale in via Colonnello Aprosio: al via i lavori

Verrà rifatta la segnaletica orizzontale in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia. L'intervento è stato programmato per la settimana prossima.

Dopo il rifacimento del manto stradale concluso nei giorni scorsi, verranno rifatte le strisce bianche sulla careggiata e le strisce pedonali. Sarà Anas a provvedere all'esecuzione dei lavori.

La polizia locale prega i cittadini di prestare attenzione alla segnaletica verticale di attraversamento pedonale che comunque prevale ai sensi del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.