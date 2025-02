Kirill Yurovskiy: usare la PNL per ricablare gli schemi di pensiero negativi

In primo luogo, i pensieri negativi su noi stessi, i dubbi su se stessi, la paura di certe cose e le idee che inscatolano il nostro potenziale hanno un'enorme influenza sul nostro modo di vivere la vita. Nel corso del tempo, questo tipo di pensieri si insinuano nel cervello e formano una sorta di circolo negativo nella vostra mente, ostacolando il vostro possibile successo. Tuttavia, la PNL offre modi molto potenti per uscire da questi schemi di pensiero e riprogrammare la nostra mente con convinzioni positive e potenzianti. Con la PNL si può cambiare la propria mentalità, acquisire fiducia in se stessi e riorganizzarsi in modo da rendere la vita soddisfacente. Ora, in questo post di Yurovskiy Kirill, diamo un'occhiata a come funziona esattamente la PNL e a come ricrea gli schemi di pensiero negativi per cambiare la vita.

1. Cos'è la PNL e perché è efficace?

La PNL è uno studio metodologico che riguarda la neurologia, la linguistica e la manifestazione comportamentale dell'essere umano. Il suo nome indica la convinzione che tutti i nostri comportamenti e modi di pensare siano preimpostati attraverso determinate concezioni nelle parole e programmi nel cervello. L'obiettivo della PNL è quello di cambiare questi schemi attraverso un cambiamento nel modo di pensare e quindi di parlare, in modo da ottenere un cambiamento negli stati comportamentali ed emotivi.

La PNL agisce consentendo alle persone di accedere alla loro mente inconscia, dove si stabiliscono la maggior parte dei modelli di pensiero e delle convinzioni negative. Diventando consapevoli di questi schemi di pensiero e modificandoli, la PNL aiuta a liberarsi dai loop negativi per intraprendere nuove strade, più responsabilizzanti.

Che si tratti di superare la paura, di rafforzare la fiducia in se stessi o di cambiare le convinzioni auto-limitanti, la flessibilità e la praticità della PNL rendono molto facile la trasformazione personale permanente.

2. Identificare e interrompere i loop mentali negativi

Questi loop negativi, in caso di forma costante, diventano sempre automatici, come l'autocritica o l'ansia. È così che accade, proprio nel pensiero abitudinario, poiché ci si ritrova a scivolare in quegli schemi di pensiero dai quali è diventato apparentemente impossibile uscire. Il passo iniziale con cui la PNL inizia a rompere gli schemi comporta il raggiungimento della consapevolezza relativa proprio a questi schemi. In ogni caso, è un buon punto di partenza prestare attenzione al dialogo interno e riconoscere i pensieri negativi per interromperli e poi cambiarli.

Una delle principali tecniche di PNL per interrompere i loop negativi è il cosiddetto “modello swish”. In questo caso, si visualizza il pensiero o l'immagine negativa che rappresenta il comportamento indesiderato e poi la si cambia rapidamente in un'immagine positiva e potenziante. Più lo si fa, più il cervello inizia a collegare l'innesco negativo con un risultato più desiderabile, ricablando così la risposta stessa.

3. Riformulare le paure in convinzioni potenzianti

Alcune delle maggiori cause del pensiero negativo sono le paure, che frenano la persona dal perseguire obiettivi e sogni. È una fortuna che la PNL disponga di tecniche per riformulare la paura in modo tale da trasformarla in una forza potenziante. Il reframing consiste nel cambiare il significato di una situazione modificandone il senso, in modo da cambiare la risposta emotiva.

La persona che teme il fallimento fa un po' di reframing, rendendosi conto che il fallimento è solo una parte essenziale della crescita e dell'apprendimento. La riformulazione trasforma il fallimento in un'opportunità per migliorare e progredire, piuttosto che in una cosa da evitare. Inoltre, questo dà modo di agire piuttosto che essere paralizzati dalla paura.

4. Come il linguaggio modella la nostra realtà

Il linguaggio è una delle modalità più significative attraverso cui si sviluppano o si modellano pensieri, convinzioni e comportamenti. Le parole pronunciate possono rinforzare gli schemi negativi della mente o favorire un cambiamento positivo. La PNL pone molta enfasi sul modo in cui il linguaggio forma la nostra realtà interna e su come i cambiamenti nel linguaggio possano creare enormi cambiamenti nel pensiero.

Per esempio, qualsiasi linguaggio negativo, come “non sono abbastanza bravo” o “non posso”, crea convinzioni restrittive e ci impedisce di agire. La PNL direbbe: “Sostituisci le frasi restrittive con un linguaggio abilitante come ‘sono capace’ o ‘sto imparando e migliorando ogni giorno’. Più continuate a pensare attraverso un linguaggio positivo e abilitante, più iniziate a riprogrammare letteralmente la vostra mente per creare un sistema di credenze che sia in congruenza con quello.

5. Esercizi pratici di PNL per la sicurezza di tutti i giorni

Esercizi pratici di PNL per la fiducia in se stessi: La PNL è ricca di esercizi pratici che si possono applicare nella vita di tutti i giorni per ottenere fiducia e cambiare gli schemi di pensiero negativi. Probabilmente la tecnica più semplice ma potente è quella chiamata visualizzazione. Per visualizzazione si intende la riproposizione mentale di esiti desiderabili di eventi che rendono una persona ansiosa o dubbiosa. Per esempio, potete visualizzare nella vostra mente come affronterete con sicurezza un colloquio di lavoro o un discorso in pubblico prima che si svolga effettivamente. In questo modo si allena il cervello ad associare sentimenti positivi a questi eventi e, di conseguenza, si acquisisce fiducia in se stessi.

6. Trasformare la propria mentalità con la PNL

Tra gli altri esercizi di PNL che aumentano la fiducia in se stessi c'è il “future pacing”. Il futuro significa proiettarsi mentalmente nel futuro, vedendo se stessi dopo aver vinto le paure o superato le sfide che si temevano. Attraverso la pratica mentale di quel risultato positivo, si può infondere una sensazione di certezza e di potere sulle proprie capacità, che si riversa nelle situazioni reali e rafforza la fiducia in se stessi.

Ciò che rende la PNL ancora più bella è la flessibilità con cui aiuta a produrre cambiamenti permanenti attraverso la modifica delle convinzioni di base e degli schemi di pensiero che guidano i comportamenti. A tempo debito, l'applicazione di queste tecniche di PNL vi aiuterà a modificare la vostra mentalità verso la costruzione di una vita. Che si tratti di dubbi, paure o convinzioni limitate, la PNL offre un percorso di autoconsapevolezza, resilienza emotiva e crescita personale. Si potrebbe dire che nel momento in cui la mente viene conquistata, anche il linguaggio lo è, e una vita di questo tipo è più forte e sicura.