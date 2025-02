Casa d’Aste Martini: dove l’arte diventa emozione e scoperta (Foto e video)

Sanremo non è solo musica, fiori e mare: in città si nasconde anche un mondo dedicato all’arte e al fascino del passato. Qui, nel 2004, nasce la Casa d’Aste Martini, un progetto pensato per dare voce e spazio alla passione per le opere d’arte e colmare un vuoto nel mondo delle vendite all’incanto nella Riviera di Ponente.

In ogni oggetto che passa tra le mani esperte dei professionisti della Casa d’Aste c’è una storia da raccontare. Un vecchio dipinto può rivelare segreti, un orologio può racchiudere il ritmo di un’epoca lontana, mentre un mobile antico può diventare il testimone silenzioso di generazioni passate. Ed è proprio questo l’obiettivo della famiglia Martini: trasformare ogni vendita in un viaggio nell’arte e nella memoria, offrendo ai clienti non solo un servizio, ma un’esperienza.

“Siamo alla costante ricerca di opere e beni da valutare da inserire nelle prossime vendite,” spiega Jacopo Martini, figura chiave della Casa d’Aste. “La vendita all’asta è sicuramente il modo migliore per conoscere il reale valore di un vostro bene e ottenere il massimo risultato.”

Specializzati in dipinti antichi, arte orientale, arte moderna e contemporanea e design, il team della Casa d’Aste offre valutazioni rapide ed efficienti, disponibili anche per intere collezioni o eredità. Dopo uno studio accurato, i professionisti sono in grado di fornire una risposta in giornata, con il supporto di un servizio totalmente gratuito se finalizzato alla vendita. “Le nostre vendite si occupano di dipinti antichi, arte moderna e contemporanea, oggetti di design e molto altro,” continua Martini.

Per chi volesse scoprire il valore di un’opera conservata in casa o di un’eredità lasciata a lungo chiusa in soffitta, il processo è semplice: basta inviare una fotografia e una breve descrizione tramite email (info@astemartini.it) o WhatsApp ai numeri 3280971422, 3478057086, 3466907262. In alternativa, si possono portare direttamente gli oggetti presso la sede della Casa d’Aste in corso Cavallotti 76, a Sanremo.

Oltre alle valutazioni, la Casa d’Aste Martini si propone come un punto di riferimento per l’arte nella Riviera di Ponente, con l’intento di ampliare la conoscenza dell’arte anche per le future generazioni. Non si tratta solo di vendite, ma di tramandare il fascino del passato e farlo dialogare con il presente. In un luogo dove ogni oggetto racconta una storia, entrare nella Casa d’Aste Martini è come entrare in un romanzo scritto a più mani, dove ogni collezione, quadro o mobile aggiunge un nuovo capitolo al racconto senza tempo dell’arte.