Boom immobiliare in Liguria: record di acquirenti dall'estero. Imperia la provincia più richiesta

La provincia di Imperia si conferma il cuore pulsante del mercato immobiliare ligure per gli acquirenti stranieri. Secondo il report annuale di Gate-away.com, il portale specializzato nella vendita di case a stranieri, negli ultimi quattro anni le richieste di abitazioni provenienti dall’estero sono aumentate del 93,28%, con Imperia che guida questa crescita con il 39,18% delle richieste totali della regione.

Tra le province liguri, Imperia domina il mercato immobiliare internazionale, seguita da Genova (25,86%, +3,14% su base annua), Savona (22,74%) e La Spezia (12,21%). A livello comunale, Sanremo si attesta come una delle mete più richieste con il 6,78% delle richieste totali, seguita da Bordighera con il 4,49% e Ceriana con il 3,75%.

Per quanto riguarda le tipologie di strutture, gli appartamenti dominano il mercato con il 24,54% delle richieste, seguiti dalle ville (19,03%) e dalle case indipendenti (7,9%). Da segnalare anche l’incremento della domanda per gli appartamenti storici, che registrano una crescita annuale del 34,44% e rappresentano il 4,14% del mercato. Per la maggior parte, vengono preferite le abitazioni già restaurate.

Nel 2024, il trend è trainato principalmente dagli Stati Uniti, che rappresentano il 21,46% delle richieste, seguiti dalla Germania (14,16%) e dalla Francia (9,11%). Il Regno Unito si posiziona al quarto posto con il 6,66%, mentre Paesi Bassi (4,92%) e Svizzera (4,49%) completano la top 6.

Significative sono le performance annuali di Austria e Belgio, che hanno registrato rispettivamente un incremento del 37,8% e del 22,35% rispetto all’anno precedente. Varia leggermente anche il valore medio degli immobili richiesti nel 2024 è di 518.704 euro, con una contrazione dell’8,23%.