Sanremo, Emis Killa rinuncia al Festival: “Importante che l’indagine faccia il suo corso”

Emis Killa rinuncia a partecipare al Festival. La decisione è stata presa dal rapper dopo essere stato indagato per associazione a delinquere legata al mondo ultrà.

L’annuncio è arrivato proprio sui canali social di Emis Killa: “Apprendo oggi dai giornali di essere indagato (a me è stato notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale). Se questo corrisponde al vero, sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità, senza polemiche, pressioni e circhi mediatici”.

Solamente qualche giorno fa Killa aveva preso parte alle prove in vista del debutto al prossimo Festival di Sanremo.