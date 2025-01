Badalucco in lutto: è morto padre Mauro Brezzo, cappellano al 'San Martino' di Genova

E’ morto Mauro Brezzo, frate Cappuccino di Badalucco, da tempo cappellano dell’ospedale ‘San Martino’ di Genova. Brezzo, molto noto in Valle Argentina, era amato dai pazienti dell’ospedale genovese e conosciuto anche per il suo tifo per il Genoa.

Il sindaco del piccolo centro della valle, Matteo Orengo, lo ha ricordato così: “Badalucco perde un punto di riferimento, a nome di tutta la Comunità ringrazio Padre Mauro per quella che è stata la sua testimonianza terrena e porgo alla famiglia ed in particolare al nostro Assessore, Sabrina Brezzo, le più sincere e sentite condoglianze”.

“Non c’è stata una sola volta che, quando sono stato ricoverato, padre Mauro non sia venuto a trovarmi. Così come per me era un punto di riferimento per tutti i malati, con la sua presenza costante. Era sempre in corsia, a girare tra i pazienti, da un reparto all’altro senza risparmiarsi, tanto che ancora il 23 dicembre, quando ho fatto un sopralluogo al pronto soccorso del San Martino senza avvertire nessuno, l’ho incontrato. Era un amico, un amico personale. Mi mancherà come, sono sicuro, mancherà a tutto il personale e ai pazienti del San Martino. In questo momento desidero stringermi alla famiglia e ai confratelli”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ricorda padre Mauro, storico cappellano del San Martino scomparso ieri sera.



“Padre Mauro - conclude l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò - fino all’ultimo si è speso per aiutare il prossimo e con impegno e umanità ha portato conforto ai malati e alle loro famiglie, diventando un punto di riferimento per la comunità ligure. La sua presenza instancabile sul territorio e il suo amore per Genova resteranno nel cuore di chi lo ha conosciuto".