Isolabona: percorso itinerante nelle piazzette del borgo, il ricordo degli studenti per Giulio Regeni (Foto)

I bambini della scuola dell’infanzia e primaria del plesso di Isolabona, coordinati dagli insegnanti e da tutto il personale scolastico in servizio, hanno ricordato venerdì scorso Giulio Regeni a nove anni dalla sua scomparsa. Si svolto un percorso itinerante nelle principali piazzette del borgo, appositamente indicate con pezzettini di carta di colore giallo simbolo della battaglia della famiglia Regeni e di Amnesty che continuano a chiedere che venga fatta luce sulle vere circostanze del sequestro e dell'omicidio del giovane ricercatore friulano.

In ognuna delle tappe del percorso il maestro Peron ha letto una bellissima fiaba che ha ricordato tutta la vita di Giulio. Al termine della rappresentazione ciascun bambino ha scritto un pensiero su Giulio, letto e attaccato all’ingresso della scuola. Grazie ad iniziative come questa, che si tengono in tutta Italia, si sensibilizzano le nuove generazioni sull'importanza dei diritti umani, e viene così tenuta viva l'attenzione sulla vicenda di Giulio allo scopo di giungere alla verità e ad ottenere giustizia.

Alla commemorazione hanno partecipato il sindaco di Isolabona dott. Andrea Lombardi, l’assessore Giorgio Trivella e il dirigente scolastico prof. Francesco Lettieri.