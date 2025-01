Amaie Energia e Servizi apre le porte al nuovo Security Manager dottor Francesco Capone

Il Presidente di Amaie Energia e Servizi Dott. Sergio Tommasini : "Il Security Manager è una figura chiave per la protezione dell’azienda da minacce interne ed esterne, garantendo sicurezza, conformità e continuità operativa. Il suo ruolo va oltre la gestione della tecnologia e si estende a un approccio globale alla sicurezza. Il Dott. Francesco Capone presenta un profilo di grande esperienza. Colonnello in congedo dei Carabinieri, esperienza di attività investigativa nell'antimafia, ha prestato servizio nei servizi d'Informazione e Sicurezza (S.I.S.Mi.) nei settori del controspionaggio e contrasto al terrorismo, gestisce i rapporti istituzionali e della sicurezza per grandi società italiane che operano nel settore dell'ambiente".

"Siamo onorati di collaborare per affinare le nostre procedure interne, in linea con la 231 e le prescrizioni del nostro Organismo di Vigilanza. Investire in un Security Manager e in soluzioni di sicurezza aiuta a proteggere l'azienda nel lungo periodo, evitando danni economici legati a attacchi, furti o perdite di dati. Una gestione adeguata dei rischi consente all'azienda di crescere in modo sostenibile, proteggendo il suo capitale più prezioso: le informazioni".