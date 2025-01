Domenica 4 maggio a Badalucco la quarta edizione del 'Trail gli Ulivi': due le gare in programma, ieri la presentazione

Si sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la quarta edizione del TRAIL GLI ULIVI, in programma domenica 4 maggio 2025, un’esperienza nuova tra tradizione consolidata e rinnovamento. A distanza di tre anni della prima edizione, l’evento si arricchisce con un’ulteriore sfida e una nuova distanza. Il 'Trail gli Ulivi Long 27K' (1.659 mt D+), una gara Utmb index qualifier 20k, che condurrà gli atleti in gara fino all’anticima di Monte Ceppo dopo una lunga, dura e mai banale ascesa. La prova andrà ad affiancare il più tradizionale 'Trail gli Ulivi Short' sulla distanza di 10 km (650 mt D+).

L’appuntamento è per domenica 4 maggio 2025 in piazza Duomo a Badalucco orari di partenza differenziati a seconda della distanza:

- ore 8,00 TRAIL GLI ULIVI LONG

- Ore 9,30 TRAIL GLI ULIVI SHORT

Il tempo massimo per concludere sarà 3 ore per la prova SHORT e 6 ore per la prova LONG.

La manifestazione, organizzata dalla Naturun Team Valle Argentina, è riconosciuta di interesse nazionale dell’Ente di Promozione Sportiva CSEN, si svolge con il patrocinio del Comune di Badalucco e in collaborazione con il Soccorso Alpino e Speleologico e la Croce Verde Arma Taggia. Entrambi i tracciati di gara, mantengono ancorate le proprie radici nel comprensorio collinare e montano del Comune di Badalucco e si snodano attraverso percorsi sterrati, campestri, boschivi, collinari e brevissimi tratti di congiunzione in asfalto e cemento avvolti dalla vegetazione spontanea e dalla macchia mediterranea.

La particolare orografia del territorio contribuisce a rendere entrambi i percorsi impegnativi, difficili con alcuni punti particolarmente ostici dal punto di vista tecnico ma anche incantevoli, panoramici e mozzafiato. Un ambiente naturale dai tratti cangianti che alterna macchia mediterranea, sentieri avvolti dall’ombra della fitta boscaglia e lunghe mulattiere fiancheggiate da una fitta rete di muretti a secco e da lunghe file di ulivi plurisecolari. Gli atleti si confronteranno con un contesto agrario tra i più antichi del Mediterraneo e con un territorio duro, selvaggio, impervio e a tratti ostile trasformato e addomesticato dal sudore e dall’infaticabile opera dell’uomo.

Il percorso della gara da 27km (1.659 mt D+) si delineerà principalmente come segue: partenza da Piazza Duomo dinanzi alla Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta e San Giorgio, attraversamento del centro abitato per il tramite di Via Marco Bianchi e di Via Vezzargo, salita verso i ruderi della Porta di San Rocco, inizio sentiero alternato al mulattiere e a tratti di suolo sterrato parzialmente carrozzabile, transito in Località Gaaci, ascesa a Monte Carmo per il tramite del percorso di pellegrinaggio denominato “Camin de Capelette”, arrivo al cospetto della maiestatica bellezza del Santuario della Madonna della Neve, discesa tramite sentiero e congiungimento con Strada Don Aldo Caprile, primo transito intermedio presso Chiesa di San Bernardo, risalita verso l’anticima di Monte Ceppo per il tramite di una strada sterrata/cementata alternata a sentiero boschivo nella parte finale dell’ascesa, “giro di boa” in corrispondenza del presidio forestale ai piedi di Monte Ceppo, ritorno a ritroso tramite la strada forestale che parte dal presidio fino all’imboccatura di un bosco di faggi, castagni e querce, discesa tramite sentiero contraddistinto da segnavia gialli fino al raggiungimento dell’edicola votiva situata in corrispondenza dell’incrocio con la strada cementata che scende verso la frazione di Ciabaudo e ricongiungimento con la sterrata che parte dalla Chiesa di San Bernardo tramite il “Cammino dei Carbonai”, sentiero situato all’imboccatura dell’abitato che attraversa lecci, castagni e tratti di roccia scistosa. Al ricongiungimento con la Chiesta di San Bernardo inizierà il progressivo riavvicinamento a Badalucco con una breve risalita in ambiente boschivo verso la Zona Ripetitori/Antenne (Località Cegno) e discesa finale lungo il “Camin da Costa” verso il centro abitato con traguardo da collocare nuovamente in Piazza Duomo.

La competizione “short”, un “anello” di circa 10 km (650 mt D+) sempre sulle alture di Badalucco, riprenderà in buon parte il tracciato della gara “Long” ma solo ed esclusivamente nella parte iniziale e in quella finale. Gli atleti partecipanti partiranno da Piazza Duomo e dopo i due transiti intermedi presso il Santuario della Madonna della Neve e la Chiesa di San Bernardo inizieranno la progressiva discesa verso il centro abitato di Badalucco.

Come previsto dal Regolamento di gara (Art.11), gli atleti partecipanti al TRAIL LONG 27 K dovranno scaricare GEORESQ, l’App gratuita (disponibile su APP Store e Google Play) che, in caso di pericolo di vita, permette di inviare un segnale di allarme direttamente al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, comunicando posizione e percorso. L’App, dovrà essere scaricata almeno una settimana prima dello svolgimento della manifestazione al fine di acquisire dimestichezza e con l’obiettivo di valutarne in anticipo le grandi potenzialità. L’app, il cui utilizzo è fortemente consigliato anche per i partecipanti al TRAIL SHORT, dovrà essere attivata prima della partenza. La traccia GPX del percorso del TRAIL LONG è disponibile sul sito internet dell’ASD. Suggeriamo agli atleti di fruirne e di effettuarne l’upload sul proprio sportwatch o tramite l’APP KOMOOT. Si correrà la mattina con orari di raduno, briefing preliminare e partenza differenziati:

TRAIL GLI ULIVI LONG

Ore 7,30 ritrovo sulla linea di partenza

Ore 7,45 briefing pre partenza

Ore 8,00 Partenza

TRAIL GLI ULIVI SHORT

Ore 9,00 ritrovo sulla linea di partenza

Ore 9,15 briefing pre partenza

Ore 9,30 Partenza

Ci si potrà iscrivere alla gara tramite procedura online, sul sito iscrizioni.wedosport.net. Le iscrizioni, tramite procedura ONLINE, sono già state aperte e termineranno entro e non oltre le ore 24 del 2 maggio 2025. Sarà comunque possibile effettuare l’iscrizione “in presenza” e procedere al ritiro del pettorale e del pacco gara secondo le seguenti modalità:

- Sabato 3 Maggio 2025, presso il gazebo allestito nelle vicinanze de La Palestra La Pineta in Viale delle Palme 40/b-18018 Taggia, dalle ore 14.30 alle ore 18.30;

- Domenica 5 Maggio 2025, presso lo stand allestito in zona di partenza, dalle ore 6.00 alle ore 9.00.

In ogni caso le iscrizioni verranno comunque chiuse al raggiungimento del numero massimo di 200 iscritti, iscritti da ripartire in egual misura tra le due distanze. Solo ed esclusivamente per la gara “SHORT” l’Organizzazione si riserva la facoltà di incrementare il numero dei partecipanti fino a un massimo di 150 unità.