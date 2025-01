Sanremo, proposte per migliorare la viabilità durante il Festival: l'appello di Roberto Danieli

Roberto Danieli, candidato sindaco di Sanremo nell'ultima tornata elettorale, ha espresso alcune riflessioni e suggerimenti per migliorare la viabilità cittadina in occasione del Festival di Sanremo, che rappresenta uno dei momenti di maggiore afflusso di visitatori nella città dei fiori.

In un suo recente intervento, Danieli ha riconosciuto il lavoro svolto dal sindaco e dall'assessore Sindoni per ottenere ulteriori parcheggi nella zona di Portosole, stimati tra i 100 ei 150 posti. Una misura utile e necessaria, ma, secondo Danieli, insufficiente per affrontare il problema del traffico caotico che caratterizza la città in questo periodo.

Danieli propone una serie di interventi concreti per migliorare la mobilità urbana e ridurre i disagi per cittadini e visitatori. Tra le sue proposte, l'invito a potenziare il trasporto pubblico attraverso un aumento delle navette con orari estesi, dalle 8 alle 21, per collegare meglio zone strategiche come Villa Helios, La Brezza, l'Ospedale, Poggio, Bussana, Coldirodi, Verezzo e Portosole.

Inoltre, Danieli suggerisce l'introduzione temporanea delle targhe alterne per ridurre il numero di veicoli in circolazione e la riapertura della passeggiata Sud Est e di Morgana in entrata, come misure aggiuntive per alleggerire il traffico.

Concludendo, Danieli lancia un appello al sindaco affinché si attivino ulteriori interventi per aiutare Sanremo a gestire al meglio il flusso di persone durante il Festival, sottolineando l'importanza di ottimizzare la viabilità ei trasporti in città.