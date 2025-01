Sanremo: arrivano 100/150 posti auto a Portosole, Danieli "Per il Festival, ma non solo, serve però di più"

Sanremo avrà qualche parcheggio in più per il periodo del Festival (100/150 posti) nella zona di Portosole ma, forse, servirebbe qualcosa in più”.

Interviene in questo modo Roberto Danieli (Polo Civico), che prosegue: “Non basta, infatti, perché dobbiamo invitare i cittadini ad usare i mezzi pubblici ma con un deciso aumento di navette da e per Villa Helios-La Brezza, Ospedale, Poggio, Bussana, Coldirodi, Verezzo. Un’altra soluzione potrebbe essere quella delle targhe alterne, potrebbe aiutare, senza dimenticare l’apertura per la passeggiata del Sud Est”.