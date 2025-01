Tradizione rispettata, Camporosso festeggia San Sebastiano (Foto e video)

Tradizione rispettata. Camporosso nella giornata odierna ha festeggiato San Sebastiano, il santo patrono del paese.

Dopo la cerimonia di benvenuto ai bimbi nati nel 2024, svoltasi in mattinata presso la sala Mario Saredi nel palazzo comunale alla presenza dell'Amministrazione comunale, nel pomeriggio, nella piazzetta Orti, si è tenuta la premiazione del XIX concorso floreale 'Camporosso in fiore' che quest'anno aveva come tema: 'Mettete dei fiori nei vostri cannoni'.

In seguito, una folla ha preso parte alla processione accompagnata dall'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, diretta dal maestro Franco Cocco, e al taglio dell'Albero. La serata è stata animata dallo spettacolo di cabaret di Alessandro Bergallo e dalla Bandina della Val Nervia che ha intrattenuto cittadini e turisti in occasione delle cantine aperte nel centro storico.

Per l'occasione oltre all'Amministrazione comunale di Camporosso erano presenti anche il senatore Gianni Berrino, i consiglieri regionali Veronica Russo, Luca Lombardi ed Enrico Ioculano, il consigliere comunale di Vallecrosia Cristian Quesada, il consigliere comunale di Sanremo Vittorio Toesca, l'Aceb di Camporosso, la Confraternita di San Sebastiano, l'associazione madri cristiane e le figlie di Maria. La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie al lavoro della polizia locale, dei carabinieri, della Protezione civile e della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.