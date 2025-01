Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 26 gennaio 2025, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 26 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



9.15-16.30. Escursione da Coldirodi al Monte Carparo (giro ad anello) accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla ex-stazione ferroviaria oppure a Coldirodi davanti alla chiesa parrocchiale alle ore 9.30, info 327 0824866 (più info)



10.00 (RINVIATO AL 23 FEBBRAIO). Torneo di beneficenza di Padel organizzato da ‘Gli amici di Colombo Odv’ allietato da musica, cibo e divertimento. Barabino Padel, via Barabino, info 340 3465674

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



11.00. In occasione della ricorrenza della ‘Giornata della Memoria’ il Comune di Sanremo organizza una cerimonia presso la lapide in ricordo dei Militari Sanremesi internati nei Lager Nazisti nei giardini di corso Mombello



IMPERIA



17.00. Per la Stagione teatrale 24/25, spettacolo ‘John & Joe’ di Agota Kristof con Fabio Megiovanni, Robero Mazzola, Sergio Castellino. Teatro Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37 (più info)



17.30. Viaggio tra spiritual, gospel, swing con il Double Trust Choir formato da: Roberta Alizeri, Marina Ardissone, Maria Paola Curto, Teresa Ferraro, Stefania Fissore, Serena Latella, Marco Osti, Emilia Spinella, Stefano Superno, dirige Marilisa Villanacci. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 320 2127561



VALLECROSIA



16.00. In occasione della Giornata della Memoria, Nanni Perotto presenta il libro ‘I bambini no! L’eccidio del 17 agosto 1944 a Montalto Ligure’. Sala polivalente del Comune, ingresso libero



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi ‘I Fiori del Mare’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio

18.00. Per la stagione di prosa ‘Fughe di teatro...e di Umorismo’, ‘L'avaro’ di Molière con protagonista il genovese Ugo Dighero e un cast di attori straordinari, in una rivisitazione contemporanea firmata dal regista Luigi Saravo. Teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco (acquisto biglietti a questo link)



TAGGIA ARMA

16.00. Concerto in occasione della festa di San Giovanni Bosco con esibizione dell'OpenOrchestra diretta dal Maestro Marco Reghezza. Teatro Parrocchiale, ingresso libero

SAN LORENZO AL MARE



16.00. Per la rassegna ‘A Teatro con Mamma e Papà’, spettacolo dal titolo ‘Storie e Filastrocche senza tempo’ del Teatro dei Mille Colori. Al termine merenda assieme agli attori (7 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero, info e prenotazioni 347 7302028



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

8.00. Festa Patronale di San Sebastiano: XIX Concorso Floreale ‘Camporosso in Fiore’ col tema ‘Mettete dei fiori nei vostri Cannoni’ (Centro Storico). Premiazione alle 14.30 presso la Piazzetta Orti

11.15. Per la Festa Patronale di San Sebastiano, cerimonia di Benvenuto ai bimbi nati nel 2024 presso la Sala ‘Mario Saredi’ del Palazzo Comunale.+

15.30. Per la Festa Patronale di San Sebastiano, processione con la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica Giovanile ‘Citta di Ventimiglia’ diretta dal Maestro Franco Cocco. Alle ore 16.30 Taglio dell'Albero

17.00. Festa Patronale di San Sebastiano: spettacolo di Cabaret con Alessandro Bergallo nel Centro Storico e in Piazza Garibaldi

17.45. Festa Patronale di San Sebastiano: cantine Aperte nel Centro Storico con la partecipazione della Bandina della Val Nervia



CASTELLARO



10.00-14.00. Open Day al Castellaro Golf con a disposizione Maestri P.G.A.I., attrezzatura e palline rivolto agli appassionati dagli 8 agli 80 anni. Castellaro Golf Club, info allo 0184 482641

DOLCEACQUA

9.00-19.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in piazza Mauro e mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025

17.00. Per la rassegna ‘Note e Canti per Gloria’, concerto, con la partecipazione della Corale Santa Cecilia di Stellanello, diretta da Don Stefano Caprile. Chiesa parrocchiale di San Biagio (ricavato devoluto all’Associazione ProGloria)



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro (mercoledì giostre a prezzo ridotto). Bastione, fino al 9 febbraio (più info)

MONACO



10.30, 14.30 & 19.30. Spettacolo dei vincitori del 47° ‘Festival International du Cirque de Monte-Carlo’ (ultimo giorno con tre rappresentazioni). Espace Fontvieille (info e acquisto biglietti)



15.00. ‘La clemenza di Tito’: concerto in due atti dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Gianluca Capuano con la regia di Jetske Mijnssen. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



16.15. Arrivo del 93esimo 93e Rally di Monte-Carlo in Piazza del Casinò con cerimonia di premiazione (più info)

18.30. Festa della patrona Santa Devota: processione delle Reliquie di Santa Devota + Saluto del Santissimo Sacramento (h 19) + Incendio dell'imbarcazione in memoria di Santa Devota (h 19.45) + spettacolo di droni che ripercorre i momenti salienti della vita di Santa Devota: dalla fede alla morte, passando per il Calvario, per finire con la sua canonizzazione con un Praise Sanctus (h 20.15). Pazza antistante Place Sainte-Dévote & Quai Albert I (più info)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate