La sanremese Marilisa Di Federico, ufficiale delle Forze Armate, a cospetto di Sua altezza Reale Emanuele Filiberto

A palazzo Borghese di Firenze si è da poco svolta la cena di gala della Consulta dei Senatori del Regno e Ordini dinastici della Real casa di Savoia.

Tra gli ospiti della serata la nostra cittadina sanremese Marilisa Di Federico ufficiale delle Forze Armate.



La Consulta dei Senatori del Regno è un’associazione costituita il 20 gennaio del 1955 da circa 160 ex senatori del vecchio senato del regno d’Italia. Rinasce come associazione privata, la Consulta attua la missione affidatale da Re Umberto II: salvaguardare il patrimonio storico e morale del risorgimento e dell’unificazione d’Italia per la concordia dei cittadini, l’indipendenza e la libertà della Patria.