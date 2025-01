Giubileo 2025, penitenza e preghiera: pellegrini di speranza in cammino da Vallecrosia alla Porta Santa di Ventimiglia (Foto e video)

Pellegrini di speranza in cammino da Vallecrosia a Ventimiglia. Un gruppo di persone, formato da giovani e adulti, è partito a piedi questa mattina, nonostante il tempo uggioso, dall'oratorio Don Bosco per raggiungere la Porta Santa a Ventimiglia Alta.

Un vero e proprio pellegrinaggio proposto da don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia, in occasione del Giubileo 2025. "Siamo nell'anno santo e a Ventimiglia il vescovo Suetta ha aperto la Porta Santa. Ci mettiamo così in cammino per incontrare il Signore e avere la grazia dell'indulgenza" - dice don Karim - "Un momento di penitenza e di preghiera fino alla Porta Santa per riempire la nostra vita della speranza del Signore e accogliere in noi il dono della grazia e della misericordia".

Armati di zainetto e ombrelli, i partecipanti hanno raggiunto a piedi, passando sul lungomare, la cattedrale nel centro storico di Ventimiglia. Dopo un pranzo al sacco e la celebrazione eucaristica rientreranno in oratorio a Vallecrosia verso le 16.