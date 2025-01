Taggia: sopralluogo a Park 24: “Con la strada si va verso la conclusione del primo lotto, in primavera via ai lavori per la piazza e le aree esterne”

Il sindaco Mario Conio e il vicesindaco Espedito Longobardi hanno effettuato nella giornata di ieri un sopralluogo all’interno del cantiere di Park 24, l’area dell’ex stazione ferroviaria, dove si sta procedendo in queste settimane alla realizzazione della strada di collegamento tra via Sant’Erasmo e via Nazario Sauro. “A febbraio - commenta il primo cittadino - la nuova viabilità sarà terminata e con essa i lavori previsti dal primo lotto che, oltre alla strada, prevedeva la messa in sicurezza dello stabile, terminata ormai da diverse settimane. Un intervento da 1,8 milioni, necessario e propedeutico per poter proseguire con la realizzazione della piazza pubblica e di tutte le aree esterne”.

La strada, oltre a rappresentare un nuovo collegamento viario utile nel centro di Arma, consentirà anche gli accessi al futuro parcheggio. Il vicensindaco Espedito Longobardi spiega: “In questi giorni, la ditta incaricata sta finendo di realizzare i muri di contenimento e hanno già iniziato il riempimento della strada che avrà una quota più elevata rispetto alla sede dell’ex pista ciclabile. A breve partiranno anche i lavori per la posa delle tubazioni destinate alla raccolta delle acque e infine l’asfaltatura”. Nelle prossime settimane sarà inoltre presentata la progettazione esecutiva del secondo stralcio di lavori, con l’obiettivo di partire con l’esecuzione in primavera e concluderli entro fine 2026.

“L’investimento, dal valore di oltre 2,4 milioni - aggiunge il sindaco Mario Conio - prevede la realizzazione di una piazza, il ricollegamento finalmente della pista ciclabile, aree verdi, zone per rilassarsi e giochi per i nostri bambini. Trasformeremo completamente il centro cittadino di Arma dando una nuova vita a quello che per oltre 15 anni anni ha rappresentato una bruttura e un ostacolo allo sviluppo del territorio. Un cantiere rimasto fermo per troppo tempo; solo oggi cominciamo a intravedere la luce in fondo al tunnel".

L’opera sarà però conclusa definitivamente solo con il terzo lotto, la realizzazione dei parcheggi sotterranei all’interno della struttura. Saranno 170 i posti auto a rotazione e 24 i box a disposizione. “Ci impegneremo per riuscire il prima possibile - conclude il sindaco - già durante i lavori del secondo stralcio, ad aprire il primo livello del futuro parcheggio, cominciando così a dare una prima risposta all’annosa problematica legata alla carenza di parcheggi ad Arma”.