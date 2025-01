Premio per la Scuola Primaria di Cipressa nell’ambito dell'iniziativa "Nel Nome del Rispetto"

La Scuola Primaria di Cipressa è stata recentemente premiata nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Nel Nome del Rispetto", progetto educativo volto a sensibilizzare i giovani studenti sul valore del Rispetto come diritto e dovere fondamentale nella crescita personale e sociale.

L’iniziativa, ormai consolidata a livello nazionale, ha coinvolto anche quest’anno numerose scuole primarie e secondarie di tutta Italia, con il coinvolgimento di oltre 10.000 studenti, tra cui quelli della Scuola Primaria di Cipressa, che si sono distinti rientrando tra le 18 realtà scolastiche premiate alla Camera dei deputati, dalla Senatrice Alessandrini.

La Scuola Primaria di Cipressa ha ricevuto il premio in riconoscimento del lavoro svolto durante l’anno scolastico, che ha visto una partecipazione attiva dei bambini e dei docenti, impegnati in attività didattiche mirate a sviluppare empatia, consapevolezza e capacità di dialogo tra pari.

"Siamo molto orgogliosi del premio che è stato assegnato alla Primaria di Cipressa," ha dichiarato il Sindaco Guasco a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, "perché testimonia l’impegno della scuola nel promuovere una cultura del Rispetto, che riteniamo fondamentale per lo sviluppo equilibrato dei nostri bambini. Un progetto importante, che aiuta i ragazzi a riflettere sui valori più alti della convivenza civile."

La Scuola Primaria propone ai bambini un'offerta educativa di qualità, come dimostrato anche dai risultati ottenuti dal progetto a cui ha aderito, crescendo e arricchendosi ogni anno di nuove opportunità per i piccoli studenti e le loro famiglie. Situata in una posizione strategica e facilmente raggiungibile, la scuola è diventata un punto di riferimento non solo per le famiglie di Cipressa, ma anche per quelle dei comuni limitrofi.

Grazie a una struttura moderna e ben attrezzata, la scuola si distingue per i suoi spazi ampi e luminosi, ideali per favorire l'apprendimento e la socializzazione. Oltre a garantire una preparazione scolastica di alto livello, la scuola primaria di Cipressa offre una serie di servizi che ne fanno una scelta ideale per le famiglie: