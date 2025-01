Ventimiglia, tante le iniziative per il Giorno della Memoria: ecco il programma

In occasione del Giorno della Memoria in ricordo delle vittime della Shoah, sono in programma a Ventimiglia diverse iniziative volte alla commemorazione e al ricordo di una delle più grandi tragedie del ‘900.

Venerdì 25 Gennaio, alle ore 16.30, al Forte dell’Annunziata, si terrà lo spettacolo dal titolo “al Mar il lungo viaggio di Liber Theatrum nella Shoah” a cura di Liber Theatrum.

Lunedì 27 Gennaio, Giorno della Memoria, alle ore 09.00, in piazza Ettore e Marco Bassi (fronte Biblioteca Aprosiana), si terrà la cerimonia pubblica solenne alla presenza del Sindaco, On. Flavio Di Muro, e delle autorità civili, militari e religiose, con il picchetto d’onore della Polizia Locale e la deposizione di una corona di allora.

In caso di pioggia la cerimonia si svolgerà all’interno del chiostro di Sant’Agostino.

Sempre Lunedì 27 Gennaio, alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale, si svolgerà la rappresentazione “Non tutti gli angeli hanno le ali” spettacolo per la Giornata sulla Commemorazione della Shoah realizzato dall’Istituto Comprensivo “Giuseppe Biancheri”. Analogo spettacolo, riservato alle scuole, si svolgerà la mattina, alle ore 10.00.