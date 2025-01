Scopriamo i tappeti antichi e rari, splendidi capolavori da custodire e collezionare

I tappeti antichi da collezione non sono solo bellissimi complementi d'arredo di grande originalità ed eleganza, ma anche preziosi manufatti di elevato valore storico e artistico. I tappeti antichi più preziosi si distinguono soprattutto per la rarità e l'poca di fabbricazione, si tratta di autentici capolavori annodati a mano con tecniche artigianali che si tramandano nel corso dei secoli: acquistarli e collezionarli è un vero investimento, destinato a rivalutarsi continuamente nel tempo.

Un tappeto dalle antiche origini aggiunge valore, prestigio e raffinatezza ad un'abitazione o ad un ufficio, è una presenza immancabile nella casa degli intenditori e degli appassionati e dona un'atmosfera magica e suggestiva a qualsiasi luogo.

E' possibile trovare in commercio tappeti pregiati antichi geometrici, stilizzati, arcaici e tribali da collezione, tappeti di provenienza orientale o cinese, tappeti dell'Anatolia e dei territori turchi o tappeti europei antichi, ma è bene prestare la massima attenzione per non rischiare di acquistare un tappeto anticato, e non realmente antico.

Un tappeto antico originale in genere ha un'età di oltre un secolo, e di solito è stato utilizzato per almeno 80 anni: per questo motivo non è mai perfetto e potrebbe avere subito diversi interventi di restauro, ma è anche vero che l'antica tecnica dei fili annodati mantiene intatta tutta la bellezza del disegno per moltissimi anni. Portare in casa un tappeto antico originale significa intraprendere un viaggio nella storia e nell'arte: ogni esemplare è unico e inimitabile, e riflette la cultura, la fede e le tradizioni del luogo a cui appartiene.

Come riconoscere un tappeto antico originale e di valore

Tra un tappeto antico originale e un tappeto che, per quanto sia stato realizzato artigianalmente, è stato anticato con metodi diversi, esistono alcune differenze sostanziali, che ai meno esperti potrebbero comunque sfuggire. Per evitare di acquistare un pezzo non autentico, prima di tutto è importante rivolgersi ad un rivenditore affidabile e competente in questo settore.

Morandi Tappeti è uno store online dedicato esclusivamente alla vendita di tappeti antichi e prestigiosi di diverse provenienze, molti dei quali arrivano da aree poco note di oriente e Medio Oriente, da zone lontane e impervie e da una lunga storia che si snoda attraverso il tempo e le civiltà.

Il negozio online propone solo tappeti antichi ben conservati, una selezione di pezzi eleganti, insoliti e pregiati, tra i quali si distinguono i tappeti della Turchia, i Khotan, i bellissimi Samarkanda e tanti altri tappeti pregiati e appartenenti ad epoche e civiltà diverse. Morandi Tappeti nasce da una grande passione per i tappeti antichi ed offre, oltre alla vendita online, anche il servizio di consulenza, pulizia e restauro, e la possibilità di ricevere a casa il tappeto preferito e provarlo, eventualmente in presenza di un esperto, per poi decidere successivamente se acquistarlo.

Perchè avere in casa un tappeto orientale antico

I tappeti antichi da collezione sono opere d'arte, ognuno racchiude in sè un mondo di colori, immagini e simboli e la loro particolarità è quella di diffondere fascino, bellezza senza tempo e una sensazione di armonia e misticismo.

Realizzato a mano con l'antica tecnica dell'annodatura, ogni tappeto antico è un pezzo unico, dal quale traspare la storia e la bellezza del luogo e del periodo a cui appartiene. Provenienti dal Caucaso, dalla Cina, dal Medio Oriente, dalla Turchia, i tappeti antichi raccontano la cultura di un popolo e comunicano attraverso un linguaggio fatto di simboli e colori: comporre una collezione di tappeti antichi richiede passione, dedizione e tempo. E' certamente un investimento economico che non subisce svalutazioni, ma è anche un modo per custodire e apprezzare il valore del tempo e della storia.