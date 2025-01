Asl 1 Imperiese: il Vice Presidente di Regione Alessandro Piana incontra gli allevatori (Foto)

Il Vice Presidente di Regione Liguria e Assessore all'Agricoltura Alessandro Piana ha incontrato, nell'aula magna di Asl1, il mondo agricolo e zootecnico della provincia di Imperia per fare il punto della situazione, dando continuità a un tavolo di confronto già avviato lo scorso anno.

Ad introdurre il Vice Presidente Alessandro Piana è stata la Dott.ssa Maria Elena Galbusera, Direttore Generale di ASL1, che ha affermato:

“Questo incontro conferma quanto ASL1 e Regione Liguria desiderino tenere alta l'attenzione sui temi di sanità veterinaria, sull'informazione agli addetti ai lavori in merito alle novità e iniziative in essere, legate alla salvaguardia del territorio ed allo sviluppo economico, con un occhio particolare al benessere degli animali e dell'ambiente in cui vivono. Utile inoltre potere garantire un collegamento costante tra le realtà provinciali e la politica sanitaria definita centralmente”.

“Oggi abbiamo discusso di importanti questioni di sanità veterinaria che hanno ricadute dirette anche sul settore agricolo e zootecnico regionale. L’obiettivo di questi interventi è garantire la salute degli animali e tutelare le nostre produzioni locali, mantenendo alti standard di qualità e sicurezza. L’attenzione ai dettagli e la stretta collaborazione tra Regione, comparto sanitario e settore agricolo sono fondamentali per sostenere gli allevatori e gli allevamenti liguri”, ha dichiarato il Vice Presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana.

Alla conferenza erano presenti anche il Direttore Sanitario di ASL1, Dott. Roberto Predonzani, e il Dott. Fabrizio Boggero, Direttore del Dipartimento di Prevenzione nonché della S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale.