Pallacanestro: un'altra sconfitta (94-71) per il Bvc Sanremo nel campionato regionale di Divisione 1

Pegli-Bvc Sanremo E.On. 94-71 (21-17, 18-23, 23-12, 32-19)

Pegli: Lelmi 5, Garabello 8, Ventura 3, De Natale 17, Mozzone 12, Bruzzone, Grillo 2, Nicoletti 17, Stagnitto 11, Schiano Moriello 13, Molinari 6, Opletal. Coach: Conforti A.

Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 20, Nicomedi 17, Deda 3, Avila De Carvalho 12, Vivo 5, Lupi, Markishiq 9, Lychahin 5. Coach: Emanuele Favari.

Niente da fare per l’incompleto Bvc Sanremo E. On sul parquet del Pegli. Dopo un buon primo tempo (40-39 per i sanremesi all’intervallo lungo), la compagine di coach Favari è vistosamente calata nel proseguimento del match.

“Abbiamo avuto un buon approccio alla partita, ma alla distanza ci siamo persi al cospetto di un avversario che con una striscia di quattro triple realizzate ha preso il largo nel punteggio” il commento del coach sanremese Emanuele Favari