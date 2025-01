Due ottime vittorie per i giovani della Pallamano Ventimiglia nei campionati italiano e francese

Doppio impegno per la Pallamano Ventimiglia, in questo inizio di anni. “Una fine settimana impegnativo - dice la Presidente Paola Nanni - per i nostri ragazzi, sia nel campionato francese Under 15 che in quello italiano Under 16”.

Sabato scorso, contro il Mentone, una squadra compatta e concentrata è riuscita a portare a casa una vittoria fin troppo facile con uno score di 47-11. Ieri, impegnati nel derby provinciale contro l'Imperia, vittoria sofferta per 37-36 che ha evidenziato qualche pecca assolutamente giustificata dall'avversario di tutto rispetto, in una categoria superiore, sicuramente più impegnativa, che si divide tra Liguria e Piemonte.

“I nostri ragazzi hanno giocato entrambe le partite con le nuove divise – termina il presidente - offerte e sponsorizzate da ‘LA FENICE’ di Debora Aiello, mamma appassionata, che ringrazio per il suo gesto, per la fiducia e per la sua partecipazione assidua alla vita della società”.