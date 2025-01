Arti Marziali: ottimi risultati per lo Tsukuri Judo Ventimiglia al 'Memorial Serge Bruzat' disputato in Francia

Si è svolto ieri a Carnoles in Francia il ‘Memorial Serge Bruzat’, una competizione dedicata alle classi più giovani del settore judo. Club provenienti da tutto il paese transalpino si sono dati battaglia mentre lo Tsukuri Judo Ventimiglia era l’unico club italiano presente, difendendosi a dovere e presentando 18 allievi al grande evento portando a casa un medagliere di tutto rispetto.

Oro per: Catassi Gabriele, Bomboi Mattia, Morese Gabriele, Orengo Samuele, Spontone Christopher e Marchetta Samuele. Argento per: Orlando Sebastiano, Orengo Giovanni, Mancarella Sofia, Trucchi Viola, Littierre Venditti Leonardo, Berlingò Ludovico e Croesi Riccardo. Bronzo per: Marchetta Pietro, Pitura Leonardo, Iamundo Lorenzo, Marandino Andrea e Friuli Gabriele.

“La maggior parte dei nostri ragazzi - spiega il direttore tecnico Cristian Di Franco - erano alla prima esperienza agonistica mostrando che i lavori in palestra e la grande determinazione portano sempre buoni risultati, il gruppo a dato il meglio di sé per portare la società sportiva in vetta alla classifica giornaliera. Un ottimo risultato che ripaga dei tanti sacrifici. Oggi, con lo CSEN ente di promozione sportiva, siamo riusciti a creare e partecipare ad eventi di spicco, ogni weekend una competizione in tutta Italia grazie anche al grande lavoro del coordinatore nazionale Franco Penna e il vice coordinatore nazionale Cristian Di Franco. Siamo una realtà sportiva la quale ha come obbiettivo l'inclusione e l'educazione attraverso lo sport, organizziamo spesso eventi con altre società sportive per far lavorare i ragazzi Insieme così da creare un buon confronto e soprattutto un senso di appartenenza”.