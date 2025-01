Vallecrosia celebra San Sebastiano, il patrono della polizia locale (Foto)

Vallecrosia celebra la festività di San Sebastiano, patrono della polizia locale.

Per l'occasione è stata officiata da don Karim una santa messa alla presenza del corpo di polizia locale, del consigliere regionale Armando Biasi, del sindaco pro tempore Marilena Piardi, degli assessori Pino Ierace e Denis Perrone, del consigliere comunale Enrico Amalberti, del sindaco di San Biagio della Cima Simone Rotolo e della Protezione civile.

"La festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, rappresenta l'occasione per fermarsi e riflettere sull'importanza del ruolo che questo corpo svolge quotidianamente all'interno della nostra comunità" - dice il sindaco pro tempore Marilena Piardi - "Desidero esprimere, a nome mio e dell'amministrazione comunale, un profondo ringraziamento agli agenti che, con professionalità e dedizione, garantiscono sicurezza, ordine e assistenza ai cittadini. Il lavoro della polizia locale è un punto di equilibrio fondamentale per il corretto funzionamento della nostra cittadina. Non si tratta solo di gestire la viabilità o di intervenire in situazioni di emergenza ma di essere un presidio di legalità e un ponte tra istituzioni e cittadini. È attraverso il loro impegno che i valori di sicurezza, solidarietà e convivenza civile trovano vera espressione. Un grazie va anche a don Karim per la disponibilità".