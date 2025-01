Controlli sui bus in Piazza Colombo: multe per chi viaggia senza biglietto, operazione congiunta tra Polizia Provinciale e RT(Foto)

Nel fine settimana la polizia provinciale di Imperia è intervenuta in piazza Colombo, in collaborazione con Riviera Trasporti, per un'operazione di controllo dei biglietti alla fermata dei pullman. Gli agenti si sono posizionati al capolinea delle tratte in arrivo da Andora, Taggia e Ventimiglia, effettuando verifiche puntuali sui passeggeri per accertare il possesso dei titoli di viaggio.

L'operazione, volta a contrastare il fenomeno dei viaggiatori senza biglietto, ha visto il controllo di numerosi passeggeri. Non sono mancate le sanzioni per chi è stato trovato a viaggiare irregolarmente, dimostrando l'impegno congiunto della polizia provinciale e Riviera Trasporti nel garantire il rispetto delle regole.

Piazza Colombo, uno dei principali snodi per il trasporto pubblico cittadino, è stata scelta come punto strategico per questa azione mirata. L'iniziativa si inserisce in un più ampio piano di controlli periodici sul territorio, annunciato diverse settimane fa dallo stesso presidente della Provincia Claudio Scajola, volti a migliorare la qualità del servizio e a tutelare i passeggeri che utilizzano regolarmente i mezzi pubblici.

Le autorità hanno ribadito l'importanza di rispettare le regole e di acquistare il biglietto prima di salire a bordo, ricordando che il trasporto pubblico è un servizio essenziale che deve essere sostenuto con comportamenti responsabili da parte di tutti.