Approvata la convenzione tra Prelà, Montalto Carpasio e Pompeiana per il servizio finanziario associato

Il Consiglio Comunale di Pompeiana, riunitosi in sessione ordinaria il 19 dicembre 2024, ha approvato all'unanimità la convenzione per la gestione in forma associata del servizio finanziario con i Comuni di Prelà (capofila) e Montalto Carpasio. La decisione segna un importante passo verso la collaborazione tra i tre enti locali, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle risorse e garantire un servizio più efficiente.

La convenzione ha decorrenza dallo scorso 1° gennaio e una durata iniziale di un anno, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le amministrazioni coinvolte. L’accordo prevede che il responsabile del servizio finanziario operi in armonia con le esigenze organizzative dei tre Comuni, nel rispetto degli orari e delle necessità stabilite nella convenzione stessa.

La proposta, sottoposta al vaglio del Consiglio Comunale, si fonda sull’articolo 30 del Testo Unico degli Enti Locali, che incoraggia l’esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni. Questa strategia mira a promuovere politiche territoriali omogenee per favorire la crescita culturale, turistica ed economica del territorio. Durante la seduta, presieduta dal sindaco Vincenzo Lanteri, il provvedimento è stato approvato con il parere favorevole dei responsabili dei servizi interessati e dichiarato immediatamente eseguibile per ragioni di urgenza.

La convenzione è articolata in 15 articoli, che delineano nel dettaglio gli obblighi, le modalità operative e le condizioni di rinnovo. Si tratta di una decisione strategica per migliorare la gestione delle risorse pubbliche e garantire una maggiore efficienza nei servizi offerti ai cittadini. L’atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pompeiana fino al 23 gennaio 2025, data dalla quale diventerà esecutivo.