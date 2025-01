Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 20 a domenica 26 gennaio 2025 in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 20 GENNAIO



SANREMO



8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



IMPERIA

10.00. Festa di San Sebastiano Patrono della Polizia: Santa Messa da Campo, celebrata da Don Alessandro Ferrua, alla presenza della Confraternita dei Santi Sebastiano e Rocco + proiezione di un video dedicato alla Polizia Locale + illustrazione dei risultati raggiunti e delle attività svolte dal Corpo di Polizia nel corso del 2024. Expo Salso a Borgo Marina, partecipazione libera



10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)



VENTIMIGLIA



10.30. Cerimonia in onore di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale, celebrata dal vescovo Monsignor Antonio Suetta (Cattedrale di Santa Maria Assunta) + alle 11.30, il Sindaco e il Comandante relazioneranno sull’attività e sui risultati ottenuti durante il 2024 (Forte dell’Annunziata)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi ‘I Fiori del Mare’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio



ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro (mercoledì giostre a prezzo ridotto). Bastione, fino al 9 febbraio (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



MARTEDI’ 21 GENNAIO



SANREMO



8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi ‘I Fiori del Mare’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio



ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro (mercoledì giostre a prezzo ridotto). Bastione, fino al 9 febbraio (più info)

MONACO



20.00. Serata di gala con Cerimonia di premiazione del 47° ‘Festival International du Cirque de Monte-Carlo’. Espace Fontvieille, fino al 26 gennaio (info e acquisto biglietti)



21.00. Proiezione del docu-film ‘Caterina Caselli – Una vita, cento vite’ organizzata dall'Associazione Dante Alighieri del Principato di Monaco con la partecipazione di Caterina Caselli. Dialogo prima della proiezione con l'artista il giornalista Daniele Doglio. Théâtre Princesse Grace (più info)



MERCOLEDI’ 22 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

18.00. Per il ‘Festival di Musica Barocca’, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Amancio Cabral con Antonio Fiorenza (tromba). Musiche di Sammartini, Torelli, Brescianello, Telemann (5 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA



18.00. Per il ciclo ‘Le parole volano’, intervento di Corrado Bologna su ‘Dante. Il manoscritto perduto’. Teatro Cavour, ingresso libero

20.00. Proiezione film ‘Per un pugno di dollari’ (1964) di Sergio Leone con Clint Eastwood e Gian Maria Volonté nell’ambito della rassegna ‘Il cinema ritrovato. Classici restaurati in prima visione’ a cura della Cineteca di Bologna (6 euro). Teatro Cavour



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi ‘I Fiori del Mare’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio



ENTROTERRA

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro (mercoledì giostre a prezzo ridotto). Bastione, fino al 9 febbraio (più info)

MONACO



14.30 & 20.00. Spettacolo dei vincitori del 47° ‘Festival International du Cirque de Monte-Carlo’ (due rappresentazioni). Espace Fontvieille, fino al 26 gennaio (info e acquisto biglietti)

20.00. ‘La clemenza di Tito’ (serata di gala): concerto in due atti dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Gianluca Capuano con la regia di Jetske Mijnssen. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



GIOVEDI’ 23 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Per i ‘Martedì Letterari’, il già direttore ed editorialista del quotidiano ‘Repubblica’ Maurizio Molinari presenta il suo ultimo saggio ‘La nuova guerra contro le democrazie’ (Rizzoli). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi ‘I Fiori del Mare’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Il tea con l’autore’, Claudio Pasquarelli e Stefano Pezzini presentano il loro volume a 4 mani ‘Sull’onda del gusto ligure. Storie di cucina’ (Marco Sabatelli Editore). Biblioteca civica Alfea Possavino Delucis, ingresso libero



ENTROTERRA

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro (mercoledì giostre a prezzo ridotto). Bastione, fino al 9 febbraio (più info)

MONACO



14.30. Partenza del 93esimo 93e Rally di Monte-Carlo dalla Piazza del Casinò: itinerario Monaco-Avançon, fino al 26 gennaio (più info)

18.30. ‘Mozart a Monaco’: Aperitivo misicale dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con ‘Le Quatuor du Soleil’. In programma musiche di Mozart, Haydn. Auditorium Rainier III (più info)



20.00. Spettacolo dei vincitori del 47° ‘Festival International du Cirque de Monte-Carlo’. Espace Fontvieille, fino al 26 gennaio (info e acquisto biglietti)



20.00. ‘L'audience est ouverte’: spettacolo teatrale con Richard Berry. Théâtre Princesse Grace (più info)





VENERDI’ 24 GENNAIO

SANREMO



8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per l’Unitre, ‘Giornata della memoria’: Paolo Veziano presenta il libro ‘Una presenza invisibile – Gli ebrei nel Ponente Ligure 1937 – 1944’. Museo Civico in Piazza Nota, ingresso libero



IMPERIA



11.00. 80° Anniversario del Giorno della Memoria 1945 – 2025: deposizione fiori alla targa e alla panchina in memoria di ‘Anna Frank’ e dei bambini vittime dei campi di concentramento nazisti con animazione dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria ‘Vercesi0’ alla presenza delle Autorità Cittadine. Via Anna Frank a Caramagna

17.00. Conferenza dal titolo ‘Intelligenza artificiale e molecole’ tenuta da Gian Liuigi Pulco dell’Ordine dei chimici. A cura dell’associazione culturale Michele De Tommaso. Biblioteca Civica Leonardo Lagorio, ingresso libero



21.00. Rappresentazione de ‘La Vedova Allegra’ di Franz Lehár su Libretto di Victor Léon e Léon Stein con ‘Orchestra Cantieri d’Arte diretta da Stefano Giaroli, il Coro dell’Opera di Parma, il Corpo di ballo Novecento. Regia Alessandro Brachetti. Con Renata Campanella, Antonio Colamorea, Cristiano Silla, Francesco Tuppo, Raoul de Cascada. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. Incontro con lo storico Eric Gobetti che presenterà i suoi libri sui crimini del fascismo. Presenta la serata Pier Di Pasqua, letture teatralizzate di Elena Barcellona, Patrizia Petri, Renato Camoletto e Renato Donati. Dialoga con l'autore Cristina Pinna. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 329 4955513

BORDIGHERA

10.00-13.00. Per il ciclo ‘Formare gli sguardi: Educazione al linguaggio audiovisivo e cinematografico attraverso le lenti dell’inclusività, presentazione film diretto da Christian Filippi ‘Il mio Compleanno’. Al termine tavola rotonda con la partecipazione del regista e di altri ospiti. Cinema Olimpia, Via Luigi Cadorna 3

17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi ‘I Fiori del Mare’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio



ENTROTERRA

CHIUSAVECCHIA



20.00. ‘Bouillabaisse - Eros e Thanatos’: spettacolo teatrale ‘Il Margine è la mia casa’ di Antiniska Pozzi con Amanda Fagiani e Jari Andrea Bertrecchi + alle 20.45, Cena abbinata con il piatto forte la Bouillabaisse. Azienda Agricola Ramoino, Via XX Settembre della frazione di Sarola, info 333 6781228 (più info)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00-18.00. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro (mercoledì giostre a prezzo ridotto). Bastione, fino al 9 febbraio (più info)

MONACO

20.00. Spettacolo dei vincitori del 47° ‘Festival International du Cirque de Monte-Carlo’. Espace Fontvieille, fino al 26 gennaio (info e acquisto biglietti)



20.00. ‘La clemenza di Tito’: concerto in due atti dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Gianluca Capuano con la regia di Jetske Mijnssen. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



20.30. ‘D'un Jazz à l'Autre’: concerto jazz organizzato dall'associazione Monaco Jazz Chorus. Théâtre des Variétés (più info)



SABATO 25 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. Inaugurazione del 1° Corso di Sapere Patafisico con l’intervento del titolare della Cattedra di Patafisica prof. Domenico Graglia. Aula Magna dell’Accademia della Pigna in Piazza del Capitolo 12, info piccolabibliopigna@gmail.com

18.00. Per il ‘Festival di Musica Barocca’, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Christopher Muscat con Giulio Clementi (trombone). Musiche di Albinoni, Wagenseil, Fasch (5 euro). Chiesa Luterana in corso Garibaldi (più info)

IMPERIA

21.00. Nell’ambito di ‘Game Upi – Tutti in gioco, nessuno escluso’, spettacolo in prima nazionale ‘La palestra di Platone – Filosofia come allenamento’ per la regia di Sergio Maifredi con musiche eseguite dal vivo da Eugenia Canale (pianoforte), Luca Falomi (chitarra acustica), Edmondo Romano (percussioni e fiati). A cura del Teatro Pubblico Ligure di Genova. Teatro Cavour, ingresso libero fino ad esaurimento posti



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi ‘I Fiori del Mare’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio



CERVO



17.00. Per il giorno della memoria, presentazione libro ‘Ravensbruck, la parola ritrovata delle donne’ con le autrici Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise. Modera Nicoletta Sasso, docente di Lettere del Liceo Vieusseux di Imperia. Canzoni a cura di Giovanni Peirone, voce di Arianna Giaccheri. Intermezzi musicali con studenti di V B Classico del Liceo Vieusseux. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (più info)

ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro (mercoledì giostre a prezzo ridotto). Bastione, fino al 9 febbraio (più info)

MONACO



10.30, 15.00 & 20.00. Spettacolo dei vincitori del 47° ‘Festival International du Cirque de Monte-Carlo’ (tre rappresentazioni). Espace Fontvieille, fino al 26 gennaio (info e acquisto biglietti)



20.00. ‘Mozart a Monaco’: concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretto dal M° Ton Koopman con Pierre Génisson al clarinetto. In programma musiche di Händel, Mozart, Haydn. Auditorium Rainier III (più info)



DOMENICA 26 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia. Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



17.00. Per la Stagione teatrale 24/25, spettacolo ‘John & Joe’ di Agota Kristof con Fabio Megiovanni, Robero Mazzola, Sergio Castellino. Teatro Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37 (più info)



17.30. Viaggio tra spiritual, gospel, swing con il Double Trust Choir formato da: Roberta Alizeri, Marina Ardissone, Maria Paola Curto, Teresa Ferraro, Stefania Fissore, Serena Latella, Marco Osti, Emilia Spinella, Stefano Superno, dirige Marilisa Villanacci. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 320 2127561



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi ‘I Fiori del Mare’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio

18.00. Per la stagione di prosa ‘Fughe di teatro...e di Umorismo’, ‘L'avaro’ di Molière con protagonista il genovese Ugo Dighero e un cast di attori straordinari, in una rivisitazione contemporanea firmata dal regista Luigi Saravo. Teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco (acquisto biglietti a questo link)



TAGGIA ARMA

16.00. Concerto in occasione della festa di San Giovanni Bosco con esibizione dell'OpenOrchestra diretta dal Maestro Marco Reghezza. Teatro Parrocchiale, ingresso libero

SAN LORENZO AL MARE



16.00. Per la rassegna ‘A Teatro con Mamma e Papà’, spettacolo dal titolo ‘Storie e Filastrocche senza tempo’ del Teatro dei Mille Colori. Al termine merenda assieme agli attori (7 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero, info e prenotazioni 347 7302028



ENTROTERRA

CASTELLARO



10.00-14.00. Open Day al Castellaro Golf con a disposizione Maestri P.G.A.I., attrezzatura e palline rivolto agli appassionati dagli 8 agli 80 anni. Castellaro Golf Club, info allo 0184 482641

DOLCEACQUA

9.00-19.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in piazza Mauro e mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025

17.00. Per la rassegna ‘Note e Canti per Gloria’, concerto, con la partecipazione della Corale Santa Cecilia di Stellanello, diretta da Don Stefano Caprile. Chiesa parrocchiale di San Biagio (ricavato devoluto all’Associazione ProGloria)



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MENTON



14.30-19.00. Fête Foraine: Luna Park con zucchero filato, mele caramellate + pesca delle anatre, autoscontri, giostre da brivido, slot machine e molto altro (mercoledì giostre a prezzo ridotto). Bastione, fino al 9 febbraio (più info)

MONACO



10.30, 14.30 & 19.30. Spettacolo dei vincitori del 47° ‘Festival International du Cirque de Monte-Carlo’ (ultimo giorno con tre rappresentazioni). Espace Fontvieille (info e acquisto biglietti)



15.00. ‘La clemenza di Tito’: concerto in due atti dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Gianluca Capuano con la regia di Jetske Mijnssen. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



16.15. Arrivo del 93esimo 93e Rally di Monte-Carlo in Piazza del Casinò con cerimonia di premiazione (più info)

18.30. Festa della patrona Santa Devota: processione delle Reliquie di Santa Devota + Saluto del Santissimo Sacramento (h 19) + Incendio dell'imbarcazione in memoria di Santa Devota (h 19.45) + spettacolo di droni che ripercorre i momenti salienti della vita di Santa Devota: dalla fede alla morte, passando per il Calvario, per finire con la sua canonizzazione con un Praise Sanctus (h 20.15). Pazza antistante Place Sainte-Dévote & Quai Albert I (più info)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate