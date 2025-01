120 anni del Casinò di Sanremo, la Presidente Confindustria Imperia Barbara Amerio: ”Luogo iconico produttore di ricchezza, cultura ed intrattenimento ludico”

Si sono concluse ieri sera le celebrazioni per i 120 anni dall’inaugurazione del Casinò di Sanremo, alle quali hanno partecipato, in rappresentanza di Confindustria Imperia, la Presidente Barbara Amerio ed il Direttore Paolo Della Pietra.

“Onorati dell'invito per celebrare i 120 anni della casa da gioco di Sanremo. Una struttura architettonica liberty emblema della bella vita del secolo scorso, che è ancora luogo iconico produttore di ricchezza, cultura ed intrattenimento ludico. Con duecento dipendenti è fonte di indotto diretto destinato ad essere investito per la collettività locale. Un esempio di impresa, modello capace di seguire il passo dei tempi. Ci congratuliamo per la riuscita dell'evento, la bravura dei relatori e dei virtuosismi dell'Orchestra Sinfonica. Auguri di lunga vita al Casinò di Sanremo.” - Commenta la Presidente di Confindustria Imperia Barbara Amerio.