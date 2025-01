Rivieracqua rimbrotta i consigli di non pagare le 'bollette pazze': "Disponibili a valutare forme diverse di dilazione"

“Come già sottolineato in precedenti comunicazioni, ribadiamo l’importanza di effettuare i pagamenti di tali bollette nei termini indicati all’interno delle stesse”. Sono le parole di Rivieracqua che interviene nuovamente, dopo le molte prese di posizione (anche da parte dell’Amministrazione comunale) dei residenti di Bordighera in relazione alle problematiche delle cosiddette ‘bollette pazze’. “Confermiamo – prosegue Rivieracqua - di aver già previsto per l’utenza domestica (bolletta di importo superiore ad Euro 200) e non domestica (bolletta di importo superiore ad Euro 500) di accedere ad una modalità di pagamento rateizzato in sei rate bimestrali. A tal fine nelle bollette inviate alla clientela, l’azienda ha già automaticamente provveduto ad allegare i sei bollettini per il pagamento dilazionato”.

Come da prassi finora sempre applicata in tutti i vari Comuni del territorio servito, Rivieracqua conferma anche la disponibilità a valutare ulteriori forme diverse di dilazione per casi di particolare urgenza o necessità. Per la rateizzazione di queste specifiche bollette, l’utente dovrà recarsi presso gli uffici di Rivieracqua e definire un percorso di rateizzazione personalizzato in base alle proprie esigenze e possibilità. Con riferimento alle modalità di pagamento e al fine di evitare fraintendimenti, Rivieracqua ribadisce che i pagamenti delle proprie bollette sono effettuabili esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA.

“Ogni altra forma di pagamento non definita prima con l’azienda (ad esempio bollettini compilati dall’utenza o pagamenti parziali definiti in autonomia quale forma di acconto) – termina Rivieracqua - non è consentita, rallenta la registrazione dei pagamenti stessi e, soprattutto, non ferma l’attivazione delle procedure di recupero del credito automatizzate, con aggravio di interessi di mora e spese della procedura esecutiva a carico degli utenti. Per gli utenti che hanno domiciliato il pagamento presso una banca, qualora il cliente intendesse fruire della rateizzazione prevista, sarà prima necessario respingere (tempo massimo otto settimane dalla data dell’addebito) il pagamento singolo della bolletta e prendere contatto con l’azienda attraverso gli usuali canali di contatto”.

Nell’eventualità che un utente non ritenga corretta l’attribuzione dei consumi riportati in bolletta (lettura di acconto notevolmente superiore al reale risultante dal contatore), potrà comunicare agli uffici (letture@rivieracqua.it) il dato corretto per l’inserimento e l’eventuale richiesta di rettifica di fatturazione.