Foto di conchiglie, "I fiori del mare" di Sergio D'Orsi in mostra a Bordighera (Foto e video)

Foto di conchiglie in mostra a Bordighera. E' stata inaugurata il 16 gennaio la mostra fotografica 'I fiori del mare' di Sergio D'Orsi.

Gli scatti che ritraggono vari tipi di conchiglie si potranno ammirare nella sede dell'Unione Culturale Democratica-Anpi di Bordighera, in via Al Mercato n. 8, fino al 31 gennaio tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19. L'ingresso è libero.

"Più del 70 per cento della superficie del pianeta Terra è occupata da acque e solo il 29 per cento da terre emerse. Gli oceani sono l'unica parte del pianeta esplorati solo parzialmente ma ciò che conosciamo non può che riempirci di meraviglia. Tra gli oggetti che da sempre hanno affascinato l'umanità un posto particolare lo occupano le conchiglie" - dice Giorgio Loreti, presidente dell'Ucd-Anpi di Bordighera - "Il fotografo affascinato dalle conchiglie, le ha immortalate, cercando un punto di vista diverso che ne mettesse in evidenza la bellezza nascosta, ed esposte nella nostra sede".