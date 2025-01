Bordighera: presentazione film ‘Il mio Compleanno’ nell’ambito del progetto ‘Formare gli sguardi’

Venerdì 24 gennaio, dalle 10.00 alle 13.00, presso il Cinema Olimpia di Bordighera, Via Luigi Cadorna 3, sarà presentato il film diretto da Christian Filippi ‘Il mio Compleanno’. Al termine della proiezione, seguirà una tavola rotonda con la partecipazione del regista e di altri ospiti, tra cui le referenti del progetto scolastico, la Prof.ssa Ambra Saitta docente di Lettere dell’IIS Fermi di Ventimiglia, Federica Nicchiarelli, Responsabile Area Formazione di Women in Film, TV & Media Italia (WIFTM Italia) e la Prof.ssa Romana Andò, Sociologa dei processi culturali e comunicativi – Sapienza Università di Roma.

Il progetto

Realizzato in collaborazione tra l'Istituto d’Istruzione Secondaria di Secondo Grado Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia e l'Associazione WIFTM Italia, il progetto offre uno spunto di riflessione sugli “sguardi” adottati nella produzione delle rappresentazioni sociali e mediali, con focus sulle narrazioni di genere e la vulnerabilità psicologica, sempre nel quadro più ampio e trasversale dell’educazione all’accoglienza della Diversità, Equità e Inclusione (DEI).

Il film

Il mio compleanno (2024) è il film d'esordio di Christian Filippi e racconta la storia di Riccardino, giovane ragazzo che sta per compiere diciotto anni nella casa-famiglia in cui vive. Da quattro anni è stato separato dalla madre, una donna con forti disturbi di personalità. Nonostante la premurosa e attenta guida della sua educatrice, Riccardino decide di scappare per raggiungere sua madre: la sua illusione però si trasformerà in un’amara realtà e Riccardino dovrà fare una scelta difficile. Il mio compleanno è un film che rende davvero l’anima dei personaggi, soprattutto quella del protagonista: una nuova generazione di giovani che vivono ai margini della nostra società, spesso invisibili e privi della guida dei genitori.