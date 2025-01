Nuova presale dedicata a Pepe the Frog: MIND of Pepe (MIND) è l’ultima AI agent crypto

Le criptovalute si stanno avvicinando sempre più al mondo delle intelligenze artificiali e ormai sono svariati i token che sfruttano agenti IA per operazioni di diverso tipo. Tra le meme coin spicca per esempio AI16Z, il cui valore cresce di giorno in giorno. In questo contesto, non è strano trovare nuovi token che cavalcano l’onda del successo, promuovendo nuove interazioni e modi di investimento per i trader.

L’ultima novità del settore è rappresentata da MIND of Pepe, il primo token che unisce la famosa mascotte di Matt Furie, già protagonista di tante altre meme coin, con l’intelligenza artificiale. In questo caso, però, non ci troviamo di fronte a un ennesimo bot di trading, ma un agente IA autonomo, che può individuare le tendenze del mercato e influenzare l’andamento degli asset.

MIND of Pepe ha già raccolto più di un milione di dollari dall’inizio della prevendita, rivelandosi un token da tenere assolutamente d’occhio nel panorama meme coin. Potrebbe quindi essere una vera e propria sorpresa per il 2025.

Visita la presale di MIND of Pepe

Le sfide del mercato

La rapida crescita del mercato cripto ha creato un ecosistema frammentato e sicuramente complesso. Ciò rende difficile l’identificazione di progetti, token e opportunità degne di essere prese in considerazione. Per non parlare poi delle informazioni privilegiate a cui hanno accesso gli insider, o anche gli strumenti speciali che garantiscono il successo nella compravendita di asset. Il team di sviluppo di MIND of Pepe vuole colmare questo divario, puntando tutto sull’agente IA che potrà mettere in atto analisi in tempo reale e interagire con piattaforme e community decentralizzate.

I possessori del token MIND, avranno accesso privilegiato e anticipato a informazioni cruciali per eseguire investimenti corretti, per esempio trend emergenti e opportunità. Trattandosi di una IA adattiva, MIND of Pepe si evolve e influenza discorsi online, spingendo trend di mercato e assicurando un maggior successo per tutti i detentori della criptovaluta.

La roadmap di MIND of Pepe

Come ogni progetto cripto in presale che si rispetti, anche MIND of Pepe ha una roadmap suddivisa in svariate fasi. La prima prevede innanzitutto il lancio del token MIND in prevendita, ovvero la fase attuale. La quantità limitata di token assicura che vi sia una certa esclusività. A seguire c’è la costruzione della community, con i primi investitori che iniziano a radunarsi sotto il vessillo di MIND of Pepe. Con la fase due avverrà il vero e proprio lancio del token, reso disponibile al grande pubblico, nonché la distribuzione di tutti quelli venduti durante la presale ai primi investitori.

La fase del lancio su exchange decentralizzati e centralizzati spingerà poi MIND nell’olimpo delle meme coin, dando il via libera allo scambio e all’eventuale apprezzamento della meme coin. Gli investitori devono poi prestare particolare attenzione alla fase tre, poiché sarà quella di consolidamento, con l’attivazione di MIND of Pepe come agente autonomo e la sua integrazione con piattaforme rilevanti per l’engagement con gli utenti, ovvero X, Telegram e simili.

Infine, potrà interagire anche con la blockchain, utilizzare dApp e aggiornare i possessori su trend e informazioni di trading che permettono loro di avere un vantaggio sui mercati.

Tutti i dettagli tecnici

MIND of Pepe è costruito su blockchain Ethereum, sfruttandone l’infrastruttura robusta e l’ecosistema per sviluppatori. Inoltre, la compatibilità con Ethereum, assicura un’integrazione con wallet, dApp ed exchange. Seguendo lo standard ERC-20, assicura piena compatibilità con tutte le piattaforme basate su Ethereum. La blockchain ha fatto la transizione alla PoS (Proof-of-Stake), quindi MIND of Pepe beneficerà della maggiore sicurezza in merito alla validazione delle transazioni.

L’approccio utilizzato dal team di sviluppo prevede l’uso di un’intelligenza artificiale che interagisce con applicazioni decentralizzate, reti di criptovalute e piattaforme social. Unendo le informazioni provenienti da questi diversi settori, la “mente-alveare” di MIND of Pepe può creare dei profili di investimento accurati e, soprattutto in linea con le ultime informazioni di mercato.

Sicurezza d’investimento

Con sempre più progetti rischiosi per i trader, è chiaro che gli investitori vogliano delle garanzie. Queste arrivano grazie alle verifiche eseguite da compagnie di terze parti. Gli smart contract di MIND of Pepe sono stati verificati da Coinsult e SolidProof, e sono naturalmente visionabili sul sito ufficiale. Non sono state rilevate criticità in merito al progetto e, sebbene non vi siano garanzie di successo sui mercati, gli investitori possono comunque acquistare MIND in totale tranquillità, protetti da rug-pull o truffe.

