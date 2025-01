ALPIFIDI …. Dalle Alpi al mare

La Cooperativa di Garanzia Alpifidi, ente finanziario vigilato dalla Banca d’Italia, iscritto all’Elenco Art. 106 del Testo Unico Bancario, è storicamente operativa sul territorio della Valle d’Aosta e del Sud Piemonte ed ha recentemente ha esteso il proprio impegno alla Liguria, territorio confinante con le valli cuneesi.

L’operatività è stata avviata in collaborazione ed affiancamento alle Banche convenzionate ed alle loro filiali presenti sul territorio ligure ma, a partire dal 2023, Alpifidi è diventata un prezioso partner e punto di riferimento per le imprese che hanno usufruito delle agevolazioni creditizie che la Regione Liguria ha messo in campo per agevolare l’ottenimento di credito da parte delle imprese di quel territorio.

Alpifidi è infatti intervenuta attivamente nel fornire le garanzie richieste su finanziamenti agevolati per investimenti che hanno beneficiato di significativi contributi pubblici e che hanno favorito la creazione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane e commerciali di quella regione.

Il successo di questo impegno e le crescenti richieste hanno quindi spinto la governance di Alpifidi a fare l‘importante passo di aprire un ufficio a Genova, nello spirito di incrementare la vicinanza con le imprese ed organizzare al meglio l’offerta dei propri servizi finanziari.

Il recapito è al numero 10 di Via alla Porta degli Archi, in una zona centrale, nei pressi di Via XX Settembre, tra Piazza della Vittoria e Piazza De Ferrari.

Sarà presente in ufficio un consulente di Alpifidi con la finalità di diventare un valido interlocutore, sia per le imprese, per trovare soluzioni alle loro esigenze finanziarie e concertare le più opportune forme di finanziamento, che per gli Istituti di Credito, che potranno abbinare alle loro operazioni la garanzia di Alpifidi e le collegate agevolazioni pubbliche, a mitigazione del loro rischio; un “front man”, con alle spalle una solida e competente organizzazione, con uffici a Cuneo ed Aosta.

Alpifidi è convenzionata con le principali Associazioni datoriali di categoria presenti in Liguria, una collaborazione importante per assicurare alle imprese la massima informazione e le migliori opportunità.