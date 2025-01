Santo Stefano al Mare: rifacimento manto stradale, cambio di viabilità nella zona dell'Aurelia in via Meglia

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha istituito una modifica (provvisoria) alla circolazione stradale di via Cardinale Meglia sulla statale Aurelia, per lavori di scavo relativi al ripristino di un semaforo.

L’impianto era stato danneggiato per la posa di fibra ottica nel mese di dicembre e, dopo la relazione della Polizia Locale, per eseguire i lavori sono state decise alcune modifiche alla circolazione in via Cardinale Meglia. Sarà consentito l’ingresso ai mezzi provenienti dall’Aurelia e dalla rotonda Lungomare Cristoforo Colombo, fino ad arrivare al civico 32 di via Meglia.

Previsto anche il divieto di uscita sull’Aurelia per i mezzi provenienti da via Meglia mentre sarà consentito a quelli provenienti dalla rotonda Lungomare Cristoforo Colombo, di raggiungere l’Aurelia percorrendo via Terzorio Inferiore. Le modifiche sono attive dal 9 gennaio scorso e fino al termine dei lavori.